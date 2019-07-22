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Лето
Дым лесных пожаров над Новосибирском

Учёные опубликовали спутниковые снимки смога над Новосибирском. Это страшно

Показываем на гифках, как дым лесных пожаров накрывает наш город

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Новосибирцы почувствовали запах гари в городе утром 21 июля

Фото: Александр Ощепков / НГС

Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета» опубликовал спутниковые снимки лесных пожаров в Красноярском крае.

Со спутника смог над Новосибирском выглядит устрашающе

Со спутника смог над Новосибирском выглядит устрашающе

На снимках видно, как дым от пожаров расползается в сторону Новосибирской области.

Дым от лесных пожаров тянется на запад, в сторону Новосибирской области

Дым от лесных пожаров тянется на запад, в сторону Новосибирской области

«Мы мониторим ситуацию в режиме онлайн. При этом мы не прогнозируем ничего. В круглосуточном режиме мы занимаемся мониторингом опасных явлений <…>, касающихся спутниковой информации. Получили информацию со спутников, дешифрируем и публикуем некоторые продукты. <…> Не могу сказать, когда подобное было, нет такой информации. Я считаю, что [дым над Новосибирском] это из-за лесных пожаров. Сейчас огромное количество точек предполагаемого возгорания», — прокомментировал корреспонденту НГС директор Сибирского центра ФГБУ НИЦ «Планета» Александр Калашников.

На сайте организации сказано, что действующие лесные пожары распространяют в воздухе большое количество аэрозолей.

Снимок лесных пожаров в Иркутской области со спутника

Снимок лесных пожаров в Иркутской области со спутника

«На картах аэрозольного индекса и распространения смога 20 июля высокие концентрации наблюдались в Красноярском крае, Томской и Кемеровской областях», — говорится на сайте ФГБУ НИЦ «Планета».

Смог будет стоять над городом ещё два дня

Фото: Николай Гурьянов / НГС

По данным сервиса мониторинга ветра и воздушных потоков Windy, сейчас Новосибирск находится в центре воронки, которая несёт аэрозоли с пожаров в город.

Очаги лесных пожаров в Красноярском крае — самые большие на всей планете

Фото: windy.com

Новосибирск затянуло смогом накануне с утра. Сегодня утром в пресс-службе Министерства лесного хозяйства Красноярского края сообщили, что основная часть пожаров действует в труднодоступных отдалённых территориях, а огонь в этих местах не тушат по экономическим причинам

А врач-пульмонолог, терапевт клиники «Медсанчасть 168» Евгения Лесовских в связи с этой ситуацией посоветовала уехать из Новосибирска, окутанного дымом.

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КОММЕНТАРИИ (61)

АнонимныйП
22 июл 2019 в 17:55

Не удивлюсь, если чинуши лес стырили, а теперь, чтоб следы уничтожить, подожгли тайгу. Чтоб им поперек горла наворованное встало! И их детям и детям их детей!

Фото пользователя
22 июл 2019 в 17:47

А самое главное, никто даже не пытается тушить лес, народное достояние.
Потому что в России: само растает, само высохнет, а теперь вот и само потухнет.
Ну и зачем тогда нужна такая власть, если всё в стране происходит "само"?

Гость
22 июл 2019 в 17:46

А был бы дым в Москве, сразу бы стало экономически выгодно тушить.