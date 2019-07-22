Учёные опубликовали спутниковые снимки смога над Новосибирском. Это страшно

На снимках видно, как дым от пожаров расползается в сторону Новосибирской области.

Дым от лесных пожаров тянется на запад, в сторону Новосибирской области

«Мы мониторим ситуацию в режиме онлайн. При этом мы не прогнозируем ничего. В круглосуточном режиме мы занимаемся мониторингом опасных явлений <…>, касающихся спутниковой информации. Получили информацию со спутников, дешифрируем и публикуем некоторые продукты. <…> Не могу сказать, когда подобное было, нет такой информации. Я считаю, что [дым над Новосибирском] это из-за лесных пожаров. Сейчас огромное количество точек предполагаемого возгорания», — прокомментировал корреспонденту НГС директор Сибирского центра ФГБУ НИЦ «Планета» Александр Калашников.

На сайте организации сказано, что действующие лесные пожары распространяют в воздухе большое количество аэрозолей.

«На картах аэрозольного индекса и распространения смога 20 июля высокие концентрации наблюдались в Красноярском крае, Томской и Кемеровской областях», — говорится на сайте ФГБУ НИЦ «Планета».

По данным сервиса мониторинга ветра и воздушных потоков Windy, сейчас Новосибирск находится в центре воронки, которая несёт аэрозоли с пожаров в город.

Новосибирск затянуло смогом накануне с утра. Сегодня утром в пресс-службе Министерства лесного хозяйства Красноярского края сообщили, что основная часть пожаров действует в труднодоступных отдалённых территориях, а огонь в этих местах не тушат по экономическим причинам.



А врач-пульмонолог, терапевт клиники «Медсанчасть 168» Евгения Лесовских в связи с этой ситуацией посоветовала уехать из Новосибирска, окутанного дымом.

