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Новую детскую площадку снесли и закатали в асфальт по депутатскому наказу

Как заявили в компании, которая строила микрорайон, асфальт поможет детям избежать травм

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Раньше здесь была обычная детская площадка с горками и качелями

Фото: читатель НГС

Детскую площадку возле дома на улице Татьяны Снежиной, 25/4 снесли, а участок заасфальтировали.

«Там [во дворе дома] была детская площадка. Вот такая, как и во всех дворах, горки всякие, игровые… Это же новый район — площадка была новая. Я не знаю, по какой причине её снесли. Это была детская площадка не асфальтированная. А сейчас её закатали в асфальт», — рассказал корреспонденту НГС житель дома по адресу улица Татьяны Снежиной, 25/4.

Как добавил житель дома, это место вряд ли станет парковкой, так как оно по периметру засажено деревьями. Сейчас на площадке в центре остался только небольшой металлический столбик от одной из конструкций детской площадки.

От прежней детской площадки остался только в центре небольшой металлический столбик

От прежней детской площадки остался только в центре небольшой металлический столбик

В УК «Достойный сервис» не смогли прокомментировать появление асфальта вместо детской площадки, объяснив это отсутствием в компании первых лиц. Дали ответ по сносу детской площадки в пресс-службе компании «Дискус», которой принадлежит «Достойный сервис».

Со ссылкой на депутата Заксобрания НСО Сергея Конькова в компании сообщили, что на улицах Татьяны Снежиной и Владимира Высоцкого будут благоустроены несколько дворов в рамках депутатских наказов избирателей. В ответе пресс-службы уточняется, что у наказов по округу депутата Конькова ещё в 2016 году стоял статус «выполнено», но позже выяснилось, что «часть просьб людей учтена не была».

«В конце прошлого года было принято решение о выделении дополнительных средств из бюджета на выполнение наказов. <…> На это было выделено более 6 миллионов рублей. <…> Конкретно во дворе дома [по улице Татьяны Снежиной,] 25/4 будет установлено травмобезопасное покрытие и детские качели. Малые формы, которые были там установлены ранее, будут отремонтированы, покрашены и возвращены на место. <…> Устройство асфальта — это основание для травмобезопастного покрытия», — сообщили в пресс-службе компании «Дискус» со ссылкой на депутата.

18 июля НГС рассказывал, как в Багане в плохой асфальт закатали целый парк. Общественники на видео показали, что свежее покрытие положили тонким слоем поверх травы.

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КОММЕНТАРИИ (24)

24 июл 2019 в 15:20

Такое ощущение, что комментаторы НГСа читают через слово. Асфальтом покрыли, сверху положат травмобезопасное покрытие, а далее отремонтированные горки, качели вернут на место. Радуйтесь, что что-то делают!!! У нас в половине дворов города такой кошмар творится, что дети предпочитают на свалке играть, а потом происходят несчастные случаи.

24 июл 2019 в 15:13

"не станет парковкой, потому что по периметру обсажено деревьями" ахах, это ПОКА оно обсажено. Или пивнуху какую-нить воткнут, проверяйте.

Фото пользователя
24 июл 2019 в 15:23

Чего наделали то.. и опять спросить не с кого..А об этот оставленный столбик посредине, сколько надо чтобы человек получило травмы, пока его уберут ?