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Город

Артемий Лебедев назвал Новосибирск городом-недоразумением

Известный дизайнер и блогер посоветовал объезжать Сибирскую столицу стороной

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По мнению Артемия Лебедева, Новосибирск, несмотря на внушительные размеры, городом так и не стал

Фото: канал MAXIM Russia / youtube.com

Известный российский дизайнер Артемий Лебедев дал интервью главному редактору журнала «Максим» Александру Маленкову, где, в частности, нелестно отозвался о Новосибирске, зато похвалил другие сибирские города — Томск и Иркутск.

Интервью Лебедева опубликовано на официальном YouTube-канале журнала Maxim и длится более 40 минут. Видео содержит нецензурную лексику, поэтому НГС не публикует его. 

В ходе разговора Артемий Лебедев, в частности, заявил, что ему нравится жить в России, поскольку по стране интересно путешествовать.

На это главред Maxim Александр Маленков возражает, что вид российских городов представляется ему депрессивным. Вступив в короткую дискуссию, собеседники сходятся на том, что к Сибири это определение, пожалуй, действительно подходит.

«Новосибирск — вообще город-недоразумение. Он большой, но он так и не стал городом. Там есть только один кусок Красного проспекта, и то это одно унылое <...> (нечто нелепое, глупое или некрасивое. — Прим. ред.). Новосибирску очень не повезло. Не езжай туда. Рядом есть Томск, Иркутск и далее со всеми остановками. Хабаровск — вообще роскошный город», — советует интервьюеру Лебедев.

Далее в ходе разговора Лебедев хвалит город Елец в Липецкой области за уникальный архитектурный ансамбль, и беседа больше достоинств российских городов не касается.

Согласны ли вы с мнением Артемия Лебедева, что Новосибирск — город-недоразумение? 

    Новосибирск регулярно получает как позитивные, так и резко негативные оценки известных медийных личностей. Так, в феврале известный московский блогер Илья Варламов раскритиковал новостройки на Южно-Чемском.

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    КОММЕНТАРИИ (88)

    22 июл 2019 в 17:58

    Недоразумение это «дизайн» Лебедева

    Фото пользователя
    22 июл 2019 в 18:03

    а ведь он прав черт возьми, особенно март-апрель октябрь-ноябрь охото свалить из города

    брюнет
    22 июл 2019 в 18:03

    Одним словом охарактеризовал многогодовую "работу" Городецкого и Толоконского