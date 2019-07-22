Артемий Лебедев назвал Новосибирск городом-недоразумением

По мнению Артемия Лебедева, Новосибирск, несмотря на внушительные размеры, городом так и не стал
Фото: канал MAXIM Russia / youtube.com
Известный российский дизайнер Артемий Лебедев дал интервью главному редактору журнала «Максим» Александру Маленкову, где, в частности, нелестно отозвался о Новосибирске, зато похвалил другие сибирские города — Томск и Иркутск.
Интервью Лебедева опубликовано на официальном YouTube-канале журнала Maxim и длится более 40 минут. Видео содержит нецензурную лексику, поэтому НГС не публикует его.
В ходе разговора Артемий Лебедев, в частности, заявил, что ему нравится жить в России, поскольку по стране интересно путешествовать.
На это главред Maxim Александр Маленков возражает, что вид российских городов представляется ему депрессивным. Вступив в короткую дискуссию, собеседники сходятся на том, что к Сибири это определение, пожалуй, действительно подходит.
«Новосибирск — вообще город-недоразумение. Он большой, но он так и не стал городом. Там есть только один кусок Красного проспекта, и то это одно унылое <...> (нечто нелепое, глупое или некрасивое. — Прим. ред.). Новосибирску очень не повезло. Не езжай туда. Рядом есть Томск, Иркутск и далее со всеми остановками. Хабаровск — вообще роскошный город», — советует интервьюеру Лебедев.
Далее в ходе разговора Лебедев хвалит город Елец в Липецкой области за уникальный архитектурный ансамбль, и беседа больше достоинств российских городов не касается.
Согласны ли вы с мнением Артемия Лебедева, что Новосибирск — город-недоразумение?
Новосибирск регулярно получает как позитивные, так и резко негативные оценки известных медийных личностей. Так, в феврале известный московский блогер Илья Варламов раскритиковал новостройки на Южно-Чемском.