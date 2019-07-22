Артемий Лебедев назвал Новосибирск городом-недоразумением

Известный российский дизайнер Артемий Лебедев дал интервью главному редактору журнала «Максим» Александру Маленкову, где, в частности, нелестно отозвался о Новосибирске, зато похвалил другие сибирские города — Томск и Иркутск.



Интервью Лебедева опубликовано на официальном YouTube-канале журнала Maxim и длится более 40 минут. Видео содержит нецензурную лексику, поэтому НГС не публикует его.

В ходе разговора Артемий Лебедев, в частности, заявил, что ему нравится жить в России, поскольку по стране интересно путешествовать.

