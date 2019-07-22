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Криминал

Новосибирский парк остался без ремонта из-за бухгалтера, укравшей 8 миллионов

Деньги исчезали в течение 5 лет, но парк всё равно дождётся нового туалета, тропинок и песка

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Несмотря на похищение 8 миллионов, отдыхающие в парке «У моря Обского» всё равно дождутся чистого песка 

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Бывшего главного бухгалтера новосибирского парка «У моря Обского» Галину Шуваеву отправили в колонию за похищение 8 миллионов рублей, которые должны были пойти на благоустройство парка. Тем не менее в руководстве парка говорят, что ремонт тут начнётся уже этим летом. 

Информация об этом появилась на официальном сайте прокуратуры Новосибирской области. Как уточнили в ведомстве, пропажа средств была выявлена во время проверки парка, а деньги выделяли на его содержание и благоустройство. Прокуратура установила, что деньги похитила главный бухгалтер Галина Шуваева.

«В ходе следствия установлено, что в течение пяти лет Шуваева путём оформления фиктивных платёжных поручений для банка, в которых указывала подложные основания платежа и сама выступала получателем бюджетных денежных средств, похитила более 8 миллионов рублей. Свою вину Шуваева признала частично, в целях возмещения причинённого ущерба на её имущество наложен арест», — говорится в сообщении прокуратуры.

Советский районный суд Новосибирска признал Шуваеву виновной и назначил ей наказание в виде 2 лет и 4 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Как объяснил корреспонденту НГС директор пляжа «У моря Обского» Андрей Шемельков, несмотря на то что Шуваева похитила деньги, парк всё равно благоустроят. Первый этап запланирован на конец этого лета.

«Куда мы денемся? Отступать некуда, жить надо, развиваться надо. Первые работы начинаются в августе–сентябре — это капитальный ремонт уличного туалета. Это самая первая у нас запланированная задача. А на будущий год будет благоустройство всего остального — это укладка тропиночной сети брусчаткой. Далее у нас идёт обрезка аварийных деревьев, высадка новых насаждений. В общем, мы песок хотели поменять, немного нового высыпать, чтобы горожане гуляли по чистому песку», — сказал Андрей Шемельков.

Главные бухгалтеры часто становятся фигурантами уголовных дел. Так, например, в конце мая под суд пошла бывший бухгалтер детской школы искусств «Кантилена» Надежда Васищева — она попалась на 2-миллионной прибавке к зарплате.

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КОММЕНТАРИИ (29)

Black Oasis
22 июл 2019 в 17:54

А директор, который 5 лет "не замечал" воровства, остался на должности и на свободе? Ха-ха-ха!

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22 июл 2019 в 17:35

А как же директор парка этого не замечал, что деньги уходят, а благоустройства и услуг нет, сумма большая.

22 июл 2019 в 17:40

А директор был не в курсе что оплаченные работы не проводились? Он там скорее организатор этого ОПГ, чем бухгалтер.