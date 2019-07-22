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Дороги и транспорт

Новосибирец на такси догнал автобус, который проехал мимо. И устроил допрос водителю

Водитель объяснил, что проехал остановку, потому что некого было на ней высаживать

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Сибиряк обогнал автобус на такси, чтобы поговорить с водителем

Фото: google.ru/maps, скриншот видео

На выходных новосибирец Александр Досужев устроил допрос водителю автобуса № 16 — в позднее время автобус проехал остановку, на которой стоял мужчина. Он обиделся и отправился в погоню.

Произошло это вечером 20 июля, около 22:15.

«В субботу вечером стоял ждал автобус на "Облбольнице", минут 30–40. Он не останавливаясь проехал дальше. Я махал рукой — он не остановился. Я вызвал такси, приехал в "Затон" [на конечную], раньше него, естественно. И решил узнать причину — почему он не остановился, потому что автобус единственный, который ходит до "Затона", и он явно был последний, после него не было. Когда в такси ехал, решил посмотреть по навигатору, он по маршруту поехал или в гараж. Смотрю, он подъезжает на Маркса, потом едет по Станиславского, в "Затон"», — рассказал корреспонденту НГС Александр Досужев.

Александр дождался автобуса, зашёл в салон, из которого вышли пассажиры, и записал на видео свой разговор с водителем — он потребовал объяснить, почему автобус не остановился на остановке.

В ролике водитель признаётся, что проехал остановку, объясняя это тем, что на ней никто не собирался выходить.Также во время разговора с водителем Александр попросил его компенсировать затраты на такси, 300 рублей — водитель отказался это делать.

Внимание! Видео содержит сцены курения. Напоминаем, что курение вредит вашему здоровью.

В итоге Досужев не получил компенсации, а водитель вместе с ним поехал в гараж. Выйти из автобуса Александр смог только по пути до гаража.

Досужев сообщил корреспонденту НГС, что намерен жаловаться в ЦУГАЭТ.

В компании «Сибникма» корреспонденту НГС сообщили, что водитель, который проехал остановку, работает у них. О происшествии представителям компании уже известно, однако пока там не комментируют происшествие.

«Мы на сегодняшний день проводим служебное расследование, по результатам которого, если будет установлено, что в действиях водителя действительно имеется нарушение служебной, должностной инструкции или какие-то ещё иные нарушения, то он обязательно будет привлечён к дисциплинарной ответственности <…> Даже чтобы наказать водителя за курение в кабине автобуса, надо провести служебное расследование и принять решение по дисциплинарному взысканию либо по каким-то иным мерам», – сообщил заместитель директора компании «Сибникма» по общим вопросам Дмитрий Кравченко.

 

В конце прошлого года автобус этого же маршрута, № 16, попал в аварию на площади Труда — его пассажир лишился ноги после того, как выпал из салона, вскоре после этого мужчина умер.

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КОММЕНТАРИИ (97)

Типа патриот как все
22 июл 2019 в 16:38

По больше бы таких принципиальных граждан и жить стало бы лучше ! но , увы, большинство просто жители этой территории , не способные даже в магазине , покупая СЕБЕ еду , проверить даже срок годности ....ужас !

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22 июл 2019 в 16:38

А зачем он его ждал 30 минут если у него на такси деньги были

Ослик
22 июл 2019 в 16:38

Вот делать то нечего человеку. и что он кому доказал? потратил время, деньги и нервы.