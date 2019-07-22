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Недвижимость

Мэрия выдала бывшему депутату Госдумы разрешение на строительство бизнес-центра на Автогенной

Александр Абалаков сообщил, что приступит к строительству здания после анализа выгоды

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Мэрия Новосибирска разрешила построить 5-этажный бизнес-центр с подземной автостоянкой на улице Автогенной

Фото: Александр Ощепков / НГС

Мэрия Новосибирска разрешила построить 5-этажный бизнес-центр с подземной автостоянкой в Октябрьском районе Новосибирска компании бывшего депутата Госдумы Александра Абалакова.

Информация об этом появилась на сайте мэрии Новосибирска. Согласно тексту разрешения, здание будет 5 этажей в высоту и сможет вмещать на подземной парковке до 38 автомобилей. Его планируется построить на улице Автогенной, 75.

Разрешение выдано управляющей компании «ЛИГР», которая, согласно информации базы данных «Контур.Фокус», принадлежит бывшему депутату Госдумы, основателю холдинга F1 Александру Абалакову. 

Как рассказал корреспонденту НГС Александр Абалаков, компания решила строить бизнес-центр из-за того, что в этом районе ведётся застройка территорий.

«Ответ простой: с одной стороны, тот район застраивается, расширяется. Мы там четыре дома построили, ещё один дом строим. Развивается. Площадка есть и мы долго обсуждали разные варианты, чего там построить, и решили попробовать вот такое там сделать», — объяснил он.

По словам Абалакова, сейчас управляющая компания изучает, насколько коммерчески эффективным будет это здание, после чего приступят к его строительству.

«Процедура получения длинная, не в миг же. Запущена была раньше, пока мы получали разрешение, конъюнктура поменялась. Мы планировали вообще там офисное сделать. Часть своих организаций туда перевезти. Торговый там строить не очень хорошо, улица там не очень проездная», — считает бывший депутат Госдумы.

В марте стало известно, что научно-исследовательский институт, в котором Абалаков является совладельцем, получил крупный контракт в аукционе холдинговой компании «Сухой».

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КОММЕНТАРИИ (32)

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22 июл 2019 в 15:33

Похоже Локоть делает все, что бы его не переизбрали.

123
22 июл 2019 в 15:32

Месье, же не манж па сис жур. Гебен мир зи битте этвас копек ауф дем штюк брод. Подайте что-нибудь бывшему депутату Государственной думы.

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22 июл 2019 в 15:32

Город задыхается от нехватки бизнес центров. Мэр точно знает, что городу нужно!