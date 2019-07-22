Больше 400 домов в центре Новосибирска останутся без горячей воды из-за ремонта теплотрассы

В понедельник, 22 июля, коммунальщики начали ремонт теплотрассы на улице Демьяна Бедного в Центральном районе Новосибирска — из-за этого без горячей воды останутся 424 жилых дома, 39 детских и 11 медицинских учреждений.

Как рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Сибирской генерирующей компании, горячая вода в район отключения должна вернуться к 20:00 вторника, 23 июля.

«За это время будет смонтирована временная схема подачи горячей воды потребителям. Это позволит обеспечить горячее водоснабжение для жителей в течение периода капитального ремонта теплотрассы. На улице Демьяна Бедного энергетикам предстоит заменить 1020 метров теплотрассы диаметром 700 мм. Работы по капитальному ремонту и благоустройству участка планируется завершить до конца августа», — рассказали в пресс-службе СГК.