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Отопительный сезон 2018/2019

Больше 400 домов в центре Новосибирска останутся без горячей воды из-за ремонта теплотрассы

Горячую воду обещают вернуть к вечеру 23 июля

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Коммунальщики планируют заменить километр старой теплотрассы. На время ремонта они сделают временную схему подачи горячей воды

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В понедельник, 22 июля, коммунальщики начали ремонт теплотрассы на улице Демьяна Бедного в Центральном районе Новосибирска — из-за этого без горячей воды останутся 424 жилых дома, 39 детских и 11 медицинских учреждений.

Как рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Сибирской генерирующей компании, горячая вода в район отключения должна вернуться к 20:00 вторника, 23 июля.

«За это время будет смонтирована временная схема подачи горячей воды потребителям. Это позволит обеспечить горячее водоснабжение для жителей в течение периода капитального ремонта теплотрассы. На улице Демьяна Бедного энергетикам предстоит заменить 1020 метров теплотрассы диаметром 700 мм. Работы по капитальному ремонту и благоустройству участка планируется завершить до конца августа», — рассказали в пресс-службе СГК.

Карта отключений от горячей воды

В энергокомпании добавили, что ремонт теплотрассы является частью подготовки к новому отопительному сезону и помогает избежать аварий зимой.

Недавно стало известно, что новосибирцы подали в мэрию Новосибирска уведомление о митинге, назначенном на 5 августа — в этот день они хотят устроить акцию против повышения тарифов на горячую воду и тепло.

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КОММЕНТАРИИ (3)

Чуковский
22 июл 2019 в 16:04

Самое интересное- отключают горячую воду и из копна идёт холодная по цене горячей!

Фото пользователя
22 июл 2019 в 15:56

Твою ж дивизию... опять?!!??

Вася
22 июл 2019 в 16:08

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