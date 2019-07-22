Художница в стиле ню подарила своей школе картину в мрачных тонах

«Картина называется "Далёкое близкое". На ней изображена моя школа, в которой я училась всё своё детство — её старый фасад, которого сейчас уже нет. Изображена школа в таких пасмурных тонах: припылённых, закопчённых. В общем, в таких унылых тонах. Мы в детстве шли туда всегда с каким-то терпением, скажем так: шли и терпели. То есть ассоциаций с голубым небом и зелёными деревьями у меня никогда не было… И эту школу все узнали и растрогались. Все понимали, что это было передано наше детское настроение. <…> Это была встреча нашего класса», — рассказала Анастасия Отришко.

Новосибирская художница Анастасия Отришко, известная автопортретами в стиле ню, подарила родной школе № 2 в селе Целинное Алтайского края свою картину, написанную в мрачных тонах.

Картину девушка написала по старым фотографиям за неделю до отъезда на встречу выпускников. Подарок Анастасии Отришко родной школе повесили в учительской. Во время пребывания Отришко в родном селе Целинное художницу пригласили в Дом престарелых для опознания картины её деда, который тоже был художником. Большой пейзаж деда девушки Василия Отришко долгое время висел в Доме престарелых неопознанным.



На прошлой неделе художница выпустила серию открыток со своими картинами и частями тела с этих картин. Сувениры девушка планирует раздавать 26 июля в лофт-парке «Подземка» на открытии своей экспозиции в рамках выставки эротических работ новосибирских художников «Сибирь. Ню».



Анастасия Отришко была одной из тех, кто 31 мая поднялся на сцену театра оперы и балета, чтобы вручить Народную премию НГС лучшему бизнесу города. Про неё, как и ещё про 10 героев наших публикаций, режиссёр Ирек Ибатулин снял короткое и красивое видео.