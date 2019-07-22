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Милота

В Новосибирском зоопарке появился крашеный единорог с радужным хвостом

Он будет гулять по зоопарку целый месяц

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Гриву и хвост пони покрасили специальной безвредной краской

Фото: vk.com/novosibirsk_zoo

Работники Новосибирского зоопарка раскрасили пони в цвета радуги — целый месяц животное в таком виде будет гулять по территории зоопарка. 

Информация о том, что по парку будет гулять необычная пони, появилась в официальной группе зоопарка в соцсети «ВКонтакте».

«Мы подготовили пони, аккуратно окрасили её гриву и хвост в цвета радуги. Использовали мягкие неагрессивные красители. Никакого вреда пони краски не нанесут. Радужную пони сейчас могут увидеть наши посетители. Она будет катать наших маленьких гостей. С ней можно сфотографироваться. Мы уверены, что далеко не один ребёнок мечтает увидеть радужную красавицу. Красители не стойкие, но две-три недели пони будет радужной», — цитирует пресс-служба зоопарка заведующую выездным сектором Ирину Бокланову.

По её словам, инициатором акции стала компания, которая предложила зоопарку осуществить мечту покататься на пони.

«Пони принадлежит зоопарку, она у нас живёт. Как красочка смоется, она будет просто белой пони. Она и сейчас живёт в вольере с остальными пони. У организации был проект "Воплоти мечту", и ребёнок выиграл. Они решили превратить лошадку в радужную пони и подарили ребёнку сертификат на занятие верховой ездой. Заодно и посетители зоопарка смогут окунуться в сказку», — рассказала корреспонденту НГС Ирина Бокланова.

А утром стало известно, что новосибирский зоопарк начал подготовку к строительству вольеров для кустарниковых собак и земляных волков — на это планируется потратить 270 тысяч рублей.  

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КОММЕНТАРИИ (32)

Qwerty
22 июл 2019 в 13:53

В глазах у лошадки только боль и безнадега. Надеюсь лягнет того кто ей такую ерунду нацепил.

Фото пользователя
22 июл 2019 в 14:09

А жалко этого пони. Раскрасили ужасно, цвета вырви глаз. Не уверена, что эти неагрессивные красители не повреждают волосы. Неужели нельзя было просто этот рог надеть?

Фото пользователя
22 июл 2019 в 14:21

Ой какой единорожек красивый! Ми-ми-ми! ;)
Я всегда верил, что они существуют. ;)
А наверное он и какает радугой? ;)