В Новосибирском зоопарке появился крашеный единорог с радужным хвостом

Гриву и хвост пони покрасили специальной безвредной краской
Фото: vk.com/novosibirsk_zoo
Работники Новосибирского зоопарка раскрасили пони в цвета радуги — целый месяц животное в таком виде будет гулять по территории зоопарка.
Информация о том, что по парку будет гулять необычная пони, появилась в официальной группе зоопарка в соцсети «ВКонтакте».
«Мы подготовили пони, аккуратно окрасили её гриву и хвост в цвета радуги. Использовали мягкие неагрессивные красители. Никакого вреда пони краски не нанесут. Радужную пони сейчас могут увидеть наши посетители. Она будет катать наших маленьких гостей. С ней можно сфотографироваться. Мы уверены, что далеко не один ребёнок мечтает увидеть радужную красавицу. Красители не стойкие, но две-три недели пони будет радужной», — цитирует пресс-служба зоопарка заведующую выездным сектором Ирину Бокланову.
По её словам, инициатором акции стала компания, которая предложила зоопарку осуществить мечту покататься на пони.
«Пони принадлежит зоопарку, она у нас живёт. Как красочка смоется, она будет просто белой пони. Она и сейчас живёт в вольере с остальными пони. У организации был проект "Воплоти мечту", и ребёнок выиграл. Они решили превратить лошадку в радужную пони и подарили ребёнку сертификат на занятие верховой ездой. Заодно и посетители зоопарка смогут окунуться в сказку», — рассказала корреспонденту НГС Ирина Бокланова.
А утром стало известно, что новосибирский зоопарк начал подготовку к строительству вольеров для кустарниковых собак и земляных волков — на это планируется потратить 270 тысяч рублей.