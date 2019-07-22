В Новосибирском зоопарке появился крашеный единорог с радужным хвостом

Работники Новосибирского зоопарка раскрасили пони в цвета радуги — целый месяц животное в таком виде будет гулять по территории зоопарка.

Информация о том, что по парку будет гулять необычная пони, появилась в официальной группе зоопарка в соцсети «ВКонтакте».

«Мы подготовили пони, аккуратно окрасили её гриву и хвост в цвета радуги. Использовали мягкие неагрессивные красители. Никакого вреда пони краски не нанесут. Радужную пони сейчас могут увидеть наши посетители. Она будет катать наших маленьких гостей. С ней можно сфотографироваться. Мы уверены, что далеко не один ребёнок мечтает увидеть радужную красавицу. Красители не стойкие, но две-три недели пони будет радужной», — цитирует пресс-служба зоопарка заведующую выездным сектором Ирину Бокланову.