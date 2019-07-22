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Лето
Дым лесных пожаров над Новосибирском

Не дышать два дня: синоптики рассказали, когда из Новосибирска исчезнет дым

Сегодня утром из-за смога видимость упала до километра, а врач посоветовала уезжать из города

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Смог будет стоять над городом ещё два дня

Фото: Александр Ощепков / НГС

Новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие дни — они рассказали, когда поменяется ветер, который несёт в Новосибирск дым от горящих лесов Красноярского края.

«Ситуация мало меняется у нас, мы остаёмся в области развитого циклона, развитого до больших высот. Поэтому весьма вероятно развитие кучево-дождевой облачности, осадков разной интенсивности. Другое дело, что есть такие вот нюансы, поскольку у нас северо-восточные потоки и у земли малоградиентное баррическое поле, то ветры очень слабые, поэтому в утренние часы возможно образование дымок, туманов. А ещё с северо-восточными потоками к нам поступают шлейфы от лесных пожаров, которые бушуют над Эвенкией в Красноярском крае. Эти шлейфы достигают Томской области и нашей области», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Сегодня утром метеостанция в районе Обской обсерватории зафиксировала мглу с нарушением видимости до 1 километра.

«Пока в ближайшие сутки именно такая специфика сохранится, пока северо-восточные ветра действуют. Но дальше мы полагаем, что ветер будет меняться на западный, северо-западный и юго-западный. По идее должна ситуация со смогами улучшаться — они должны отходить на восток», — рассказал Ягудин.

Ягудин уточнил, что изменение направления ветра ожидается 24 июля — до этого дня есть вероятность сохранения смога.

Кроме того, до 25 июля ожидаются осадки разной интенсивности, при грозах будут порывистые ветры. Температура будет от +8 до +15 градусов ночью, днём от +21 до +27 градусов тепла днём.

Новосибирск затянуло смогом накануне с утра. Сегодня утром в пресс-службе министерства лесного хозяйства Красноярского края сообщили, что основная часть пожаров действует в труднодоступных отдалённых территориях, а огонь в этих местах не тушат по экономическим причинам

В врач-пульмонолог, терапевт клиники «Медсанчасть 168» Евгения Лесовских в связи с этой ситуацией посоветовала бежать из Новосибирска, окутанного дымом.

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КОММЕНТАРИИ (36)

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22 июл 2019 в 15:22

Я и без врача уже пять лет объясняю новосибирцам о прелестях и преимуществах жизни за городом в своем дачном доме окруженном растущими на своем участке личными соснами, березами, кедрами, цветами и постянным свежим воздузом.

Я сам себе создал такие прекрасные условия в которых комфортно дышать и жить.

Новосибирцы же, упрямые, меня не слушают и сами о себе позаботиться не хотят, а упорно ждут и надеются когда придет "добрый дядя" и создаст им комфортные условия для жизни.

Ну давайте же, комментаторы, начинайте свое вечное и набившее всем оскомину нытье про "мэрия-Локоть-вырубленные деревья-мало парков-много машин-власть не работает-вырубили все леса вокруг")))))

Но вы себе тоже вопрос задайте, а?
"Сколько я, лично я, посадил деревьев, что бы мне легче дышалось?"

Я про себя могу сказать, что я на своей даче в Плотниково посадил две сосны, две березы, два кедра, две елки, кучу яблонь, черноплодок, смородины, вишни, крыжовника которые дают свежий воздух.

Так что вы, новосибирцы МОИМ ВОЗДУХОМ ДЫШИТЕ!
Помните об этом всегда!!!!

дым
22 июл 2019 в 15:16

И что же тогда в Красе делается? Живые-то хоть остались?

22 июл 2019 в 15:30

Мне интересно, как дым от Эвенкийских пожаров прилетел в Новосибирск за 1500 км. Такое возможно? Серьезно?