Не дышать два дня: синоптики рассказали, когда из Новосибирска исчезнет дым

Смог будет стоять над городом ещё два дня

Новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие дни — они рассказали, когда поменяется ветер, который несёт в Новосибирск дым от горящих лесов Красноярского края. «Ситуация мало меняется у нас, мы остаёмся в области развитого циклона, развитого до больших высот. Поэтому весьма вероятно развитие кучево-дождевой облачности, осадков разной интенсивности. Другое дело, что есть такие вот нюансы, поскольку у нас северо-восточные потоки и у земли малоградиентное баррическое поле, то ветры очень слабые, поэтому в утренние часы возможно образование дымок, туманов. А ещё с северо-восточными потоками к нам поступают шлейфы от лесных пожаров, которые бушуют над Эвенкией в Красноярском крае. Эти шлейфы достигают Томской области и нашей области», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Сегодня утром метеостанция в районе Обской обсерватории зафиксировала мглу с нарушением видимости до 1 километра. «Пока в ближайшие сутки именно такая специфика сохранится, пока северо-восточные ветра действуют. Но дальше мы полагаем, что ветер будет меняться на западный, северо-западный и юго-западный. По идее должна ситуация со смогами улучшаться — они должны отходить на восток», — рассказал Ягудин. Ягудин уточнил, что изменение направления ветра ожидается 24 июля — до этого дня есть вероятность сохранения смога.

Фото: Николай Гурьянов / НГС