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Развлечения

Новосибирцы раскупили билеты на фильм 20-летней давности

В Новосибирске снова покажут культовый фильм с Брэдом Питтом

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Культовый фильм вернули в прокат в честь его 20-летия

Фото: kinopoisk.ru

В Новосибирске покажут культовый американский фильм «Бойцовский клуб» 1999 года — новосибирцы раскупили билеты на первый сеанс.

Фильм с Брэдом Питтом, Эдвардом Нортоном и Хеленой Бонем Картер в главных ролях вернули в российский прокат в честь 20-летия картины. 

Её покажут на оригинальном языке с русскими субтитрами в нескольких кинотеатрах Новосибирска с 25 июля. На первый сеанс в кинотеатре «Победа» раскупили почти все билеты — на момент публикации заметки, на него осталось всего шесть билетов в первом ряду.

«Это один из самых спорных фильмов современности, который приобрёл культовый статус, завоевал любовь зрителей, породил целый ряд философских прочтений и остаётся актуальным до сих пор благодаря своей неоднозначности. В связи с тем, что билеты на первый сеанс 25 июля в 18:45 практически полностью раскуплены, кинотеатр "Победа" идёт навстречу пожеланиям зрителей — и прорабатывает возможность организации дополнительного показа. <...> Именно оригинальная озвучка помогает зрителю лучше прочувствовать то или иное произведение искусства, ведь для полного погружения в атмосферу фильма аудитории важно услышать, как звучат настоящие голоса актёров без дубляжа», — рассказали корреспонденту НГС в «Победе».

Кроме «Победы», «Бойцовский клуб» появился в афише кинотеатров «Синема парк», «Формула кино» и «Люксор». Цены на билеты начинаются с 250 рублей. 

«Бойцовский клуб» (Fight Club) — американский триллер 1999 года режиссёра Дэвида Финчера, снятый по мотивам одноимённого романа Чака Паланика. Фильм рассказывает о сотруднике страховой компании, который отчаянно пытается вырваться из мучительно скучной жизни. В командировке он встречает Тайлера Дёрдена — харизматического торговца мылом с извращенной философией. Тайлер уверен, что самосовершенствование — удел слабых, а единственное, ради чего стоит жить — саморазрушение. Вместе они создают тайный подпольный бойцовский клуб, который начинает пользоваться невероятной популярностью. The New York Times назвала «Бойцовский клуб» «определяющим культовым фильмом нашего времени». Он входит в десятку лучших фильмов по версии IMDb и занимает высокие места в других авторитетных рейтингах. Рейтинг на «Кинопоиске» — 8.6. 

В Новосибирске тоже есть бойцовский клуб, только официальный — недавно его клиентке запретили посещения из-за её транссексуальности.

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КОММЕНТАРИИ (17)

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22 июл 2019 в 15:18

"Именно оригинальная озвучка помогает зрителю лучше прочувствовать....атмосферу фильма аудитории важно услышать, как звучат настоящие голоса актёров без дубляжа"
Пфффф!! Какой бред!!!!! Лучшую атмосферу фильма, даёт ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД!!!
Бойцовский Клуб, Большой Куш, Карты, Деньги, 2 Ствола, нужно смотреть в правильном переводе, от товарища Гоблина, в миру Дмитрий Пучков!! Но с нашими идиотскими законами, ненормативная лексика в фильмах запрещена!
Ай да Пушкин, ай да ....сын - теперь такое вслух не произносить.

Алекс 54
22 июл 2019 в 15:14

Говнофильм!

22 июл 2019 в 15:06

Это сейчас мода такая у гламурной общественности. Читать Чака Паланика, смотреть Бойцовский клуб без перевода в оригинале и главное казаться при этом в соц сетях умным и разбирающимся в искусстве.)