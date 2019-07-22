Новосибирцы раскупили билеты на фильм 20-летней давности

Её покажут на оригинальном языке с русскими субтитрами в нескольких кинотеатрах Новосибирска с 25 июля. На первый сеанс в кинотеатре «Победа» раскупили почти все билеты — на момент публикации заметки, на него осталось всего шесть билетов в первом ряду.

«Это один из самых спорных фильмов современности, который приобрёл культовый статус, завоевал любовь зрителей, породил целый ряд философских прочтений и остаётся актуальным до сих пор благодаря своей неоднозначности. В связи с тем, что билеты на первый сеанс 25 июля в 18:45 практически полностью раскуплены, кинотеатр "Победа" идёт навстречу пожеланиям зрителей — и прорабатывает возможность организации дополнительного показа. <...> Именно оригинальная озвучка помогает зрителю лучше прочувствовать то или иное произведение искусства, ведь для полного погружения в атмосферу фильма аудитории важно услышать, как звучат настоящие голоса актёров без дубляжа», — рассказали корреспонденту НГС в «Победе».

Кроме «Победы», «Бойцовский клуб» появился в афише кинотеатров «Синема парк», «Формула кино» и «Люксор». Цены на билеты начинаются с 250 рублей.

«Бойцовский клуб» (Fight Club) — американский триллер 1999 года режиссёра Дэвида Финчера, снятый по мотивам одноимённого романа Чака Паланика. Фильм рассказывает о сотруднике страховой компании, который отчаянно пытается вырваться из мучительно скучной жизни. В командировке он встречает Тайлера Дёрдена — харизматического торговца мылом с извращенной философией. Тайлер уверен, что самосовершенствование — удел слабых, а единственное, ради чего стоит жить — саморазрушение. Вместе они создают тайный подпольный бойцовский клуб, который начинает пользоваться невероятной популярностью. The New York Times назвала «Бойцовский клуб» «определяющим культовым фильмом нашего времени». Он входит в десятку лучших фильмов по версии IMDb и занимает высокие места в других авторитетных рейтингах. Рейтинг на «Кинопоиске» — 8.6.