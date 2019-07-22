«В противогазе не походишь»: врач посоветовала бежать из Новосибирска, окутанного дымом

Густой смог может плохо влиять не только на дыхательные пути, но и на сердце, предупреждают врачи

Небо над Новосибирском второй день окутано дымкой из-за пожаров в Красноярском крае — корреспондент НГС спросила у врача-пульмонолога, как уменьшить вред для здоровья, который даёт смог.

Смог стоит над городом с воскресенья, и сейчас дымка стала ещё плотнее. По версии МЧС, это дым от пожаров под Красноярском, принесённый ветром в Новосибирскую область.

Как рассказала корреспонденту НГС врач-пульмонолог, терапевт клиники «Медсанчасть 168» Евгения Лесовских, этот смог однозначно не может приносить пользу здоровью новосибирцев, хотя специалистам ещё предстоит оценить, какие именно вредные примеси витают в воздухе.



Особенно страдают жители с хроническими заболеваниями дыхательных путей, например с бронхиальной астмой или хронической обструктивной болезнью лёгких: эти заболевания обостряются, и им становится ещё труднее дышать, отметила врач. Кроме того, вредные частицы могут попасть и в кровоток и произойдёт интоксикация организма, что может негативно повлиять и на сердце.

«В противогазе же ходить не будут горожане.

По возможности, в первую очередь — это уехать [из города], а если нет возможности, конечно, по минимуму находиться на улице.

Если есть возможность [надеть] маску, то лучше не сухую, её лучше увлажнять, лучше намочить. Дышать через маску. Перед выходом на улицу использовать бронхолитик — не самый хороший способ, потому что на самом деле мы ещё хуже можем сделать, потому что бронхи не смогут сократиться, если будет контакт с какой-то [примесью]», — объяснила Евгения Лесовских.

По словам пульмонолога, лучше всего дышать через нос, потому что он как фильтр защищает лёгкие от мгновенного проникновения вредных частиц. Дыхание через рот, напротив, сразу поставляет примеси в лёгкие.

Лесовских также посоветовала в такой ситуации не проветривать помещения, а использовать очистители воздуха и кондиционеры — до тех пор пока, пока дымка не развеется.

