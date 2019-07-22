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Здоровье
Дым лесных пожаров над Новосибирском
Инструкция

«В противогазе не походишь»: врач посоветовала бежать из Новосибирска, окутанного дымом

Смог плохо влияет на здоровье горожан — но есть несколько способов облегчить жизнь

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Густой смог может плохо влиять не только на дыхательные пути, но и на сердце, предупреждают врачи 

Фото: Александр Ощепков / НГС

Небо над Новосибирском второй день окутано дымкой из-за пожаров в Красноярском крае — корреспондент НГС спросила у врача-пульмонолога, как уменьшить вред для здоровья, который даёт смог.

Смог стоит над городом с воскресенья, и сейчас дымка стала ещё плотнее. По версии МЧС, это дым от пожаров под Красноярском, принесённый ветром в Новосибирскую область.

Как рассказала корреспонденту НГС врач-пульмонолог, терапевт клиники «Медсанчасть 168» Евгения Лесовских, этот смог однозначно не может приносить пользу здоровью новосибирцев, хотя специалистам ещё предстоит оценить, какие именно вредные примеси витают в воздухе.

Особенно страдают жители с хроническими заболеваниями дыхательных путей, например с бронхиальной астмой или хронической обструктивной болезнью лёгких: эти заболевания обостряются, и им становится ещё труднее дышать, отметила врач. Кроме того, вредные частицы могут попасть и в кровоток и произойдёт интоксикация организма, что может негативно повлиять и на сердце.

«В противогазе же ходить не будут горожане. 

По возможности, в первую очередь — это уехать [из города], а если нет возможности, конечно, по минимуму находиться на улице.

Если есть возможность [надеть] маску, то лучше не сухую, её лучше увлажнять, лучше намочить. Дышать через маску. Перед выходом на улицу использовать бронхолитик — не самый хороший способ, потому что на самом деле мы ещё хуже можем сделать, потому что бронхи не смогут сократиться, если будет контакт с какой-то [примесью]», — объяснила Евгения Лесовских.

По словам пульмонолога, лучше всего дышать через нос, потому что он как фильтр защищает лёгкие от мгновенного проникновения вредных частиц. Дыхание через рот, напротив, сразу поставляет примеси в лёгкие.

Лесовских также посоветовала в такой ситуации не проветривать помещения, а использовать очистители воздуха и кондиционеры — до тех пор пока, пока дымка не развеется.

Огонь сейчас в основном горит в Эвенкийском районе Красноярского края, в Иркутской области также горят северные территории. Как выяснил НГС, пожары решили не тушить — это не выгодно экономически.

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КОММЕНТАРИИ (79)

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22 июл 2019 в 14:32

Вместо того чтобы не экономить деньги, а тушить пожары ,тем самым заботится о здоровье людей и ему не вредить ещё больше -нам подготовили брошюрку «спаси себя сам»,пока горят леса..

22 июл 2019 в 14:36

Что значит "уехать из города"? Ведь "по версии мчс это дым из Красноярска". И куда, интересно, нужно уехать, что бы выехать из зоны задымления, которая если верить версиям мчс накрыла минимум 700 км. только в длину, и неизвестно сколько в ширину. Вместе с запахом гари запах вранья окутал Новосибирск.

22 июл 2019 в 14:33

Зачем из города бежать, за городом что ли ситуация лучше? Ну если только куда-нибудь за Омск бежать, тогда да, ценный совет.
Чуть северо-западнее Красноярска стоит антициклон, мы находимся на его западной периферии, районы пожаров - на северо-восточной, и нам как раз краешком затягивает оттуда дым, больше чем за полторы тысячи вёрст, да на всю область, и бежать от него надо за сотни километров на запад или на север, если уж действительно приспичит чистым воздухом подышать.