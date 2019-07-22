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Осень

Скоро за парту: в Новосибирске открываются школьные ярмарки

Товарами для учеников начнут торговать через полторы недели

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В этом году школьные ярмарки откроются позже, чем в прошлом году

Фото: Александр Ощепков / НГС

Мэрия Новосибирска объявила о датах начала школьных ярмарок — первая откроется уже 1 августа на площади Маркса.

«По информации управления потребительского рынка мэрии города Новосибирска, на улицах города в августе будут работать школьные ярмарки, организованные районными администрациями», — сообщили в мэрии Новосибирска.

В Ленинском районе школьные ярмарки будут работать:

с 1 августа по 15 сентября с 10:00 до 20:00 — на площади Карла Маркса, 2 (территория, прилегающая к ТЦ «Фантазия»);

 с 19 августа по 15 сентября с 10:00 до 16:00 — на ул. Троллейной, 130А (территория, прилегающая к ТЦ «Континент»);

В Первомайском районе школьная ярмарка будет работать 16 августа с 09:00 до 18:00 на улице Марии Ульяновой, 7.

С 23 по 25 августа с 10:00 до 16:00 можно будет приобрести товары для школы в Кировском районе по адресу: улица Комсомольская, 10 (на территории, прилегающей к ТЦ «Магеллан»).

В прошлом году первая школьная ярмарка открылась на площади Маркса в конце июля. А затем массово ярмарки появились в августе.

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КОММЕНТАРИИ (9)

Было время
22 июл 2019 в 12:42

Не понимаю зачем сейчас эти ярмарки...
Есть огромное количество книжно-канцелярских магазинов, где весь год в наличии всевозможная канцелярия.
Зачем покупать сразу всё на весь год?
Что? После первого сентября магазины закроются?

22 июл 2019 в 12:42

Скажите а продавцы китайских портфелей из средней азии будут?

Фото пользователя
22 июл 2019 в 12:53

Яжематьодиночкаразведенкавсеивсёдолжны разорвут торгашей в клочья...