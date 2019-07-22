Скоро за парту: в Новосибирске открываются школьные ярмарки

Мэрия Новосибирска объявила о датах начала школьных ярмарок — первая откроется уже 1 августа на площади Маркса.

«По информации управления потребительского рынка мэрии города Новосибирска, на улицах города в августе будут работать школьные ярмарки, организованные районными администрациями», — сообщили в мэрии Новосибирска.



В Ленинском районе школьные ярмарки будут работать:



с 1 августа по 15 сентября с 10:00 до 20:00 — на площади Карла Маркса, 2 (территория, прилегающая к ТЦ «Фантазия»);



с 19 августа по 15 сентября с 10:00 до 16:00 — на ул. Троллейной, 130А (территория, прилегающая к ТЦ «Континент»);