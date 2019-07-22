Скоро за парту: в Новосибирске открываются школьные ярмарки

В этом году школьные ярмарки откроются позже, чем в прошлом году
Фото: Александр Ощепков / НГС
Мэрия Новосибирска объявила о датах начала школьных ярмарок — первая откроется уже 1 августа на площади Маркса.
«По информации управления потребительского рынка мэрии города Новосибирска, на улицах города в августе будут работать школьные ярмарки, организованные районными администрациями», — сообщили в мэрии Новосибирска.
В Ленинском районе школьные ярмарки будут работать:
с 1 августа по 15 сентября с 10:00 до 20:00 — на площади Карла Маркса, 2 (территория, прилегающая к ТЦ «Фантазия»);
с 19 августа по 15 сентября с 10:00 до 16:00 — на ул. Троллейной, 130А (территория, прилегающая к ТЦ «Континент»);
В Первомайском районе школьная ярмарка будет работать 16 августа с 09:00 до 18:00 на улице Марии Ульяновой, 7.
С 23 по 25 августа с 10:00 до 16:00 можно будет приобрести товары для школы в Кировском районе по адресу: улица Комсомольская, 10 (на территории, прилегающей к ТЦ «Магеллан»).
В прошлом году первая школьная ярмарка открылась на площади Маркса в конце июля. А затем массово ярмарки появились в августе.