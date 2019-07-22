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Дороги и транспорт

Девушка на «Лексусе» врезалась в троллейбус на проспекте Дзержинского

Пассажирку иномарки увезли в больницу с поломанной ногой

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Авария случилась, когда троллейбус стоял у остановки

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Утром 22 июля на проспекте Дзержинского в Дзержинском районе Новосибирска «Лексус» врезался в стоящий на остановке троллейбус.

Как рассказали в Госавтоинспекции, авария случилась в 10:30 рядом с остановкой «Сад им. Дзержинского».

«В 10:30 водитель-девушка 1991 года рождения двигалась по проспекту Дзержинского со стороны Каменки в сторону Трикотажной. У дома № 79 произошло столкновение с троллейбусом, который стоял на остановке общественного транспорта», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды городской Госавтоинспекции Владислав Савченков.

По его словам, в аварии пострадала 60-летняя пассажирка «Лексуса»: врачи скорой диагностировали у неё перелом ноги.

В конце июня в автобус № 8 врезался Hyundai, брендированный сервисом Uber. ДТП случилось у дома на Орджоникидзе, 23. Из-за аварии собралась глухая пробка, парализовавшая весь центр Новосибирска..

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КОММЕНТАРИИ (44)

Фото пользователя
22 июл 2019 в 12:21

Езди́ть не купили девочке

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22 июл 2019 в 12:14

"Девушка...девушка в "Лексусе"..."....Маму поломала? Или свекровь?

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22 июл 2019 в 12:16

Молодец,естественный отбор в действии-пусть и дальше в телефоне виснет