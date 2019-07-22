Девушка на «Лексусе» врезалась в троллейбус на проспекте Дзержинского

Авария случилась, когда троллейбус стоял у остановки
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Утром 22 июля на проспекте Дзержинского в Дзержинском районе Новосибирска «Лексус» врезался в стоящий на остановке троллейбус.
Как рассказали в Госавтоинспекции, авария случилась в 10:30 рядом с остановкой «Сад им. Дзержинского».
«В 10:30 водитель-девушка 1991 года рождения двигалась по проспекту Дзержинского со стороны Каменки в сторону Трикотажной. У дома
По его словам, в аварии пострадала 60-летняя пассажирка «Лексуса»: врачи скорой диагностировали у неё перелом ноги.
В конце июня в автобус № 8 врезался Hyundai, брендированный сервисом Uber. ДТП случилось у дома на Орджоникидзе, 23. Из-за аварии собралась глухая пробка, парализовавшая весь центр Новосибирска..