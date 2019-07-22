Девушка на «Лексусе» врезалась в троллейбус на проспекте Дзержинского

Утром 22 июля на проспекте Дзержинского в Дзержинском районе Новосибирска «Лексус» врезался в стоящий на остановке троллейбус.

Как рассказали в Госавтоинспекции, авария случилась в 10:30 рядом с остановкой «Сад им. Дзержинского».