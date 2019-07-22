Закрыть окна, надеть маски: в МЧС дали советы, как пережить смог

«В Новосибирске и некоторых районах области наблюдается небольшая дымка с запахом гари. Это следствие действующих природных пожаров в Красноярском крае, в результате чего воздушные массы приносят дым в наш регион. Из-за изменения направления ветра наблюдается распространение дымового шлейфа на территории четырёх субъектов Сибирского федерального округа. Угрозы для жизни и здоровья населения нет», — отметили в мэрии.

Городские власти со ссылкой на областное управление МЧС рассказали о главных правилах поведения на задымлённых улицах. Так, новосибирцев просят как можно меньше находиться на открытом воздухе, носить влажные защитные маски, отказаться от занятий спортом и фитнесом (кроме плавания в закрытых бассейнах). Дома нужно плотно закрыть окна, а все щели заткнуть влажной тканью. В течение дня специалисты просят пить больше жидкости (минеральной воды, соков, молочных напитков, кислородных коктейлей, зелёного чая), есть больше витаминов, придерживаться лёгкой фруктово-овощной диеты. Новосибирцам также рекомендуют воздержаться от курения, чаще проводить влажную уборку и умываться несколько раз в день.

«В случае возникновения признаков одышки, кашля, бессонницы, при общем ухудшении самочувствия необходимо срочно обратиться в ближайшее лечебно-профилактическое учреждение за медицинской помощью. При наличии хронического заболевания строго выполняйте назначения, рекомендованные лечащим доктором», — добавили в пресс-службе мэрии.