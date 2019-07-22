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Здоровье
Дым лесных пожаров над Новосибирском

Закрыть окна, надеть маски: в МЧС дали советы, как пережить смог

Горожан просят меньше ходить на улицу и есть больше фруктов

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Спасатели рекомендуют носить медицинские маски

Фото: Александр Ощепков / НГС

Новосибирск окутал дым от лесных пожаров — в мэрии рассказали о мерах безопасности. 

«В Новосибирске и некоторых районах области наблюдается небольшая дымка с запахом гари. Это следствие действующих природных пожаров в Красноярском крае, в результате чего воздушные массы приносят дым в наш регион. Из-за изменения направления ветра наблюдается распространение дымового шлейфа на территории четырёх субъектов Сибирского федерального округа. Угрозы для жизни и здоровья населения нет», — отметили в мэрии.

Городские власти со ссылкой на областное управление МЧС рассказали о главных правилах поведения на задымлённых улицах. Так, новосибирцев просят как можно меньше находиться на открытом воздухе, носить влажные защитные маски, отказаться от занятий спортом и фитнесом (кроме плавания в закрытых бассейнах). Дома нужно плотно закрыть окна, а все щели заткнуть влажной тканью. В течение дня специалисты просят пить больше жидкости (минеральной воды, соков, молочных напитков, кислородных коктейлей, зелёного чая), есть больше витаминов, придерживаться лёгкой фруктово-овощной диеты. Новосибирцам также рекомендуют воздержаться от курения, чаще проводить влажную уборку и умываться несколько раз в день.

«В случае возникновения признаков одышки, кашля, бессонницы, при общем ухудшении самочувствия необходимо срочно обратиться в ближайшее лечебно-профилактическое учреждение за медицинской помощью. При наличии хронического заболевания строго выполняйте назначения, рекомендованные лечащим доктором», — добавили в пресс-службе мэрии. 

Дымка с запахом гари образовалась над Новосибирском в последние несколько дней из-за пожаров в Красноярском крае — их решили не тушить в целях экономии. По данным мэрии, всего на территории края действует 113 очагов лесных пожаров, задымление кроме жителей Новосибирска наблюдают в Хакасии и Томской области. В Новосибирском гидрометцентре отмечают, что превышений вредных веществ в воздухе нет.

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КОММЕНТАРИИ (31)

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22 июл 2019 в 12:55

Если бы мэрия не вырубала столько зелёных деревьев по всему городу, то смог от пожаров бы так ощущался.

22 июл 2019 в 12:57

А мы рекомендуем властям и МЧС вместе начать тушить и как результат ПОТУШИТЬ ПОЖАРЫ. И обеспечить людям и животным спокойную жизнь, а не как на пороховой бочке!!!
Хватит складывать деньги по своим квартирам!
Берегите природу!

Qwerty
22 июл 2019 в 12:54

Потерпите. Само потухнет. Пока что рекомендую не дышать.