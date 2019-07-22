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Дым лесных пожаров над Новосибирском

Новосибирец снял очень красное солнце с 60-кратным увеличением

А астрономы рассказали, почему солнце приобрело такой необычный цвет (всё просто)

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Новосибирцы наблюдают красное солнце уже несколько дней. Причиной этому послужили лесные пожары в соседнем регионе

Фото: скриншот видео

Новосибирец Вячеслав Калмыков снял на видеокамеру необычное красное солнце в небе над Новосибирском.

По его словам, ролик он снимал на обычную видеокамеру Panasonic, используя встроенное увеличение.

«Снимал вчера вечером в двух местах. В районе пединститута и по пути с дачи, возле ВАСХНИЛа. Хотел запечатлеть необычное красное солнце. Снимал старенькой видеокамерой "Панасоник". Там зум (увеличение. — Прим. ред.) 25-оптический и 60-цифровой, там нормальное качество», — рассказал корреспонденту НГС Вячеслав.

Видео Вячеслава Колмакова

Как пояснил корреспонденту НГС заместитель директора по научно-методической работе Большого новосибирского планетария Илья Орлов, необычный цвет солнца — следствие пожаров в Красноярском крае.

«Это оптические свойства угольной пыли: свет в зелёных и голубых областных спектрах поглощается лучше красных. Получается, что зелёная и голубая часть поглощается, а остаётся только оранжево-красная [область спектра]. Более того, луна тоже будет красной. Пока дымка не рассеется, все светила будут такими красными», — объяснил Илья Орлов.

Новосибирцы часто фотографируют необычные природные явления. Иногда это происходит случайно — например, в мае новосибирский астроном-любитель Алексей Поляков смог заснять вспышку на Солнце, когда тестировал новый телескоп.

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лесные пожарыкрасное солнце

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КОММЕНТАРИИ (10)

22 июл 2019 в 11:41

Сдается мне, что объяснение неправильное. На самом деле причина - в рэлееевском рассеянии. А или автор или журналист переврал

Точняк
22 июл 2019 в 11:48

Директор нашего ЧОПа с крыши наблюдает всегда за звездами. Через корпоративный телескоп.

22 июл 2019 в 12:37

Я тоже вчера такое солнце снял на свой новенький "Айфон 12S".
Хорошо камера снимает, я вам всем скажу!