Новосибирец снял очень красное солнце с 60-кратным увеличением

«Снимал вчера вечером в двух местах. В районе пединститута и по пути с дачи, возле ВАСХНИЛа. Хотел запечатлеть необычное красное солнце. Снимал старенькой видеокамерой "Панасоник". Там зум (увеличение. — Прим. ред.) 25-оптический и 60-цифровой, там нормальное качество», — рассказал корреспонденту НГС Вячеслав.

По его словам, ролик он снимал на обычную видеокамеру Panasonic, используя встроенное увеличение.

Новосибирец Вячеслав Калмыков снял на видеокамеру необычное красное солнце в небе над Новосибирском.

Как пояснил корреспонденту НГС заместитель директора по научно-методической работе Большого новосибирского планетария Илья Орлов, необычный цвет солнца — следствие пожаров в Красноярском крае.

«Это оптические свойства угольной пыли: свет в зелёных и голубых областных спектрах поглощается лучше красных. Получается, что зелёная и голубая часть поглощается, а остаётся только оранжево-красная [область спектра]. Более того, луна тоже будет красной. Пока дымка не рассеется, все светила будут такими красными», — объяснил Илья Орлов.

Новосибирцы часто фотографируют необычные природные явления. Иногда это происходит случайно — например, в мае новосибирский астроном-любитель Алексей Поляков смог заснять вспышку на Солнце, когда тестировал новый телескоп.

