Новосибирцы подали заявку на митинг против повышения тарифа на горячую воду и тепло

Сегодня утром, 22 июля, новосибирцы подали в мэрию Новосибирска уведомление о митинге, назначенном на 5 августа — в этот день они хотят устроить акцию против повышения тарифов на горячую воду и тепло.

«Сегодня с утра мы подали уведомление. Город Новосибирск, как вы знаете, выиграл первую тарифную войну. Сегодня СГК вновь повышает тарифы сверх запланированного правительством России, поэтому надо протестовать, однозначно», — сказал корреспонденту НГС организатор митинга Сергей Дьячков.

Он добавил, что у мэрии есть три дня на согласование митинга.