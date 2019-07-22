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Новосибирцы подали заявку на митинг против повышения тарифа на горячую воду и тепло

Он пройдёт 5 августа — на него идут 900 человек

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В последний раз новосибирцы протестовали против повышения тарифов в 2017 году

Фото: Александр Ощепков / НГС

Сегодня утром, 22 июля, новосибирцы подали в мэрию Новосибирска уведомление о митинге, назначенном на 5 августа — в этот день они хотят устроить акцию против повышения тарифов на горячую воду и тепло.

«Сегодня с утра мы подали уведомление. Город Новосибирск, как вы знаете, выиграл первую тарифную войну. Сегодня СГК вновь повышает тарифы сверх запланированного правительством России, поэтому надо протестовать, однозначно», — сказал корреспонденту НГС организатор митинга Сергей Дьячков.

Он добавил, что у мэрии есть три дня на согласование митинга.

Согласно тексту уведомления, митинг пройдёт 5 августа с 17 часов до 21 часа на площади Ленина, за памятником со стороны оперного театра. Количество участников — до 900 человек.

«Цель митинга: поддержка губернатора и правительства Новосибирской области в снижении роста тарифов на тепло и горячую воду с 8,9% до 3,2%», — говорится в документе.

О том, что в Новосибирске тариф на тепло увеличится в два раза больше запланированного, стало известно в середине июля.

«Во исполнение решения ФАС России <...>, департаментом по тарифам Новосибирской области принято решение о внесении изменений в приказ департамента по тарифам Новосибирской области <...>, устанавливающих тарифы на тепловую энергию, поставляемую Акционерным обществом «Сибирская энергетическая компания» потребителям, с 1 июля 2019 года», — сообщали в департаменте по тарифам Новосибирской области.

В правительстве отмечали, что не согласны с решение ФАС России и департамент уже обратился в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании недействительным решения антимонопольной службы. 

В СГК оставили без ответа просьбу прокомментировать повышение тарифов.

В апреле 2017 года губернатор НСО Владимир Городецкий отменил рост тарифов ЖКХ на 15% — перед этим новосибирцы также выходили на митинги.

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КОММЕНТАРИИ (21)

22 июл 2019 в 11:25

В понедельник...

Саккура
22 июл 2019 в 11:23

Митинги то зачем? А СГК действительно обнаглели.

Фото пользователя
22 июл 2019 в 11:22

Бред какой-то... ещё перед Новым годом об этом повышении говорилось, почему тогда все тихо было? Или на морозе не хочется стоять, летом удобнее?