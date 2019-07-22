Электричка до Искитима задерживается из-за заблокированных путей

Утром 22 июля на станцию «Речной вокзал» не приехала электричка до Искитима — её путь заблокировал электровоз с тремя вагонами.

О том, что электричка в Искитим задерживается на неопределенное время из-за занятого другим составом путей, в редакцию НГС сообщил читатель Алексей Яновский.

«На станции "Речной вокзал" остановился поезд, три вагона и электровоз. Отправление электропоезда на Искитим [из-за этого] заблокировано. Пока причину не объяснили. Уже 20 минут задержка», — рассказал корреспонденту НГС очевидец Алексей Яновский.