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Дороги и транспорт

Электричка до Искитима задерживается из-за заблокированных путей

О задержке в редакцию НГС сообщил читатель

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Когда электричка отправится в Искитим — неизвестно

Фото: Алексей Яновский

Утром 22 июля на станцию «Речной вокзал» не приехала электричка до Искитима — её путь заблокировал электровоз с тремя вагонами.

О том, что электричка в Искитим задерживается на неопределенное время из-за занятого другим составом путей, в редакцию НГС сообщил читатель Алексей Яновский.

«На станции "Речной вокзал" остановился поезд, три вагона и электровоз. Отправление электропоезда на Искитим [из-за этого] заблокировано. Пока причину не объяснили. Уже 20 минут задержка», — рассказал корреспонденту НГС очевидец Алексей Яновский.

Десятки пассажиров не смогли вовремя уехать с «Речного вокзала»

Десятки пассажиров не смогли вовремя уехать с «Речного вокзала»

В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги — филиале ОАО «РЖД», не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, попросив прислать запрос. На момент публикации ответ в редакцию НГС не поступил.

На днях стало известно, что 28 июля компания «Экспресс-пригород» пустит дополнительные электрички для перевозки пассажиров до станции «Мочище», где будет проходить авиашоу.

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КОММЕНТАРИИ (4)

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22 июл 2019 в 11:12

Partizanen?..

Любовник_века
22 июл 2019 в 10:56

где то на путях видимо Стабилязнуло и пока не устранят не поедут поезда.

Точняк
22 июл 2019 в 11:27

Как говорит наш директор ЧОПа - полный стабилизец!