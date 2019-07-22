Электричка до Искитима задерживается из-за заблокированных путей

Когда электричка отправится в Искитим — неизвестно
Фото: Алексей Яновский
Утром 22 июля на станцию «Речной вокзал» не приехала электричка до Искитима — её путь заблокировал электровоз с тремя вагонами.
О том, что электричка в Искитим задерживается на неопределенное время из-за занятого другим составом путей, в редакцию НГС сообщил читатель Алексей Яновский.
«На станции "Речной вокзал" остановился поезд, три вагона и электровоз. Отправление электропоезда на Искитим [из-за этого] заблокировано. Пока причину не объяснили. Уже 20 минут задержка», — рассказал корреспонденту НГС очевидец Алексей Яновский.
В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги — филиале ОАО «РЖД», не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, попросив прислать запрос. На момент публикации ответ в редакцию НГС не поступил.
На днях стало известно, что 28 июля компания «Экспресс-пригород» пустит дополнительные электрички для перевозки пассажиров до станции «Мочище», где будет проходить авиашоу.