Дышим смогом дальше: пожары в Красноярском крае не тушат из экономии

«Сейчас два действительно самых горящих региона – это Иркутская область и Красноярский край. Но основанная часть пожаров, она действует в труднодоступных отдалённых территориях, в так называемой зоне контроля. Соответственно, эти пожары, по большей части по ним принимается решение о нетушении, поскольку там нет угроз населенным пунктам, нет угроз объектам экономики. И, соответственно, прогнозируемые затраты они в разы, иногда в десятки раз больше, чем возможный ущерб», - сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе министерства лесного хозяйства Красноярского края.

Пожары в Эвенкийском районе Красноярского края, из-за которых смогом затянуло небо Новосибирска, решено не тушить - это не выгодно экономически.

Огонь, которые не тушат, сейчас основном горит в Эвенкийском районе Красноярского края, в Иркутской области также горят северные территории.

«В Эвенкии установилась сухая, жаркая погода, длительное время уже нет осадков, ветер очень сильный и, соответственно, грозовая активность высокая. Потому что у нас сейчас, если смотреть, как раз летний период, основная причина пожаров – это сухие грозы так называемые. Когда проходит грозовой фронт, грозы есть, а дождей, как таковых нет. Соответственно, это и становится основной причиной возгораний», - объяснили в пресс-службе.

В пресс-службе подчеркнули, что несмотря на то, что пожары не тушат, за ними постоянно следят.

«В круглосуточном режиме региональная диспетчерская служба Красноярского края за этими пожарами проводит мониторинг, там несколько раз в сутки анализируются космоснимки, все данные, получаемые из космоса. И, соответственно, смотрим, как эти пожары развиваются. И в случае, если вдруг возникнет какая-то угроза или населённому пункту или объекту экономики, в любом случае будут туда направлены силы и средства», - уточняют представители министерства. Площадь этих пожаров прирастает из-за погодных условий, в том числе из-за сильных порывов ветра