Дышим смогом дальше: пожары в Красноярском крае не тушат из экономии

Пока ветер дует в сторону Новосибирска и приносит дым со стороны Красноярского края
Фото: Александр Ощепков / НГС
Пожары в Эвенкийском районе Красноярского края, из-за которых смогом затянуло небо Новосибирска, решено не тушить - это не выгодно экономически.
«Сейчас два действительно самых горящих региона – это Иркутская область и Красноярский край. Но основанная часть пожаров, она действует в труднодоступных отдалённых территориях, в так называемой зоне контроля. Соответственно, эти пожары, по большей части по ним принимается решение о нетушении, поскольку там нет угроз населенным пунктам, нет угроз объектам экономики. И, соответственно, прогнозируемые затраты они в разы, иногда в десятки раз больше, чем возможный ущерб», - сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе министерства лесного хозяйства Красноярского края.
Огонь, которые не тушат, сейчас основном горит в Эвенкийском районе Красноярского края, в Иркутской области также горят северные территории.
«В Эвенкии установилась сухая, жаркая погода, длительное время уже нет осадков, ветер очень сильный и, соответственно, грозовая активность высокая. Потому что у нас сейчас, если смотреть, как раз летний период, основная причина пожаров – это сухие грозы так называемые. Когда проходит грозовой фронт, грозы есть, а дождей, как таковых нет. Соответственно, это и становится основной причиной возгораний», - объяснили в пресс-службе.
В пресс-службе подчеркнули, что несмотря на то, что пожары не тушат, за ними постоянно следят.
«В круглосуточном режиме региональная диспетчерская служба Красноярского края за этими пожарами проводит мониторинг, там несколько раз в сутки анализируются космоснимки, все данные, получаемые из космоса. И, соответственно, смотрим, как эти пожары развиваются. И в случае, если вдруг возникнет какая-то угроза или населённому пункту или объекту экономики, в любом случае будут туда направлены силы и средства», - уточняют представители министерства. Площадь этих пожаров прирастает из-за погодных условий, в том числе из-за сильных порывов ветра
При этом в зонах, где пожар можно потушить – специалисты работают над этим. «Те пожары, на которых мы работаем – там если сравнивать с началом прошедшей недели значительно удалось сократить количество и площади. Если на прошлой неделе мы говорили о 60 тысячах [гектар] и 30 пожарах, то сегодня в авиационной зоне, так называемой у нас меньше 10 пожаров – восемь и площадь там меньше, порядка 7 тысяч», - добавили в пресс-службе.
Новосибирск затянуло смогом накануне с утра. По информации ГУ МЧС по Новосибирской области, вокруг города пожаров в это время не было. «Ветер северо-восточный, и Красноярский край даёт задымление», - уточняли вчера в ведомстве.
Кроме того, в новосибирском МЧС вчера сообщали, что «угрозы для жизни и здоровья населения нет».
Пока, по информации синоптиков, нет предпосылок к изменению погодных условий. Уточнённный прогноз погоды Новосибирский Гидрометцентр выпустит во второй половине дня, уточнил пресс-секретарь учреждения Ренад Ягудин.