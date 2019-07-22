22 июля понедельник
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 2/10
usd 62.87
eur 70.79
  • 4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +15°С
Пробки 2/10
usd 62.87
eur 70.79

Все новости

Все новости
Происшествия

Дышим смогом дальше: пожары в Красноярском крае не тушат из экономии

Такие же очаги пожаров есть и на севере Иркутской  области

Поделиться

2 227
25 Обсудить

Пока ветер дует в сторону Новосибирска и приносит дым со стороны Красноярского края

Фото: Александр Ощепков / НГС

Пожары в Эвенкийском районе Красноярского края, из-за которых смогом затянуло небо Новосибирска, решено не тушить - это не выгодно экономически.

«Сейчас два действительно самых горящих региона – это Иркутская область и Красноярский край. Но основанная часть пожаров, она действует в труднодоступных отдалённых территориях, в так называемой зоне контроля. Соответственно, эти пожары, по большей части по ним принимается решение о нетушении, поскольку там нет угроз населенным пунктам, нет угроз объектам экономики. И, соответственно, прогнозируемые затраты они в разы, иногда в десятки раз больше, чем возможный ущерб», - сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе министерства лесного хозяйства  Красноярского края.

Огонь, которые не тушат, сейчас основном горит в Эвенкийском районе Красноярского края, в Иркутской области также горят северные территории.

«В Эвенкии установилась сухая, жаркая погода, длительное время уже нет осадков, ветер очень сильный и, соответственно, грозовая активность высокая. Потому что у нас сейчас, если смотреть, как раз летний период, основная причина пожаров – это сухие грозы так называемые. Когда проходит грозовой фронт, грозы есть, а дождей, как таковых нет. Соответственно, это и становится основной причиной возгораний», - объяснили в пресс-службе.

В пресс-службе подчеркнули, что несмотря на то, что пожары не тушат, за ними постоянно следят.

«В круглосуточном режиме региональная диспетчерская служба Красноярского края за этими пожарами проводит мониторинг, там несколько раз в сутки анализируются космоснимки, все данные, получаемые из космоса. И, соответственно, смотрим, как эти пожары развиваются. И в случае, если вдруг возникнет какая-то угроза или населённому пункту или объекту экономики, в любом случае будут туда направлены силы и средства», - уточняют представители министерства. Площадь этих пожаров прирастает из-за погодных условий, в том числе из-за сильных порывов ветра

При этом в зонах, где пожар можно потушить – специалисты работают над этим. «Те пожары, на которых мы работаем – там если сравнивать с началом прошедшей недели значительно удалось сократить количество и площади. Если на прошлой неделе мы говорили о 60 тысячах [гектар] и 30 пожарах, то сегодня в авиационной зоне, так называемой у нас меньше 10 пожаров – восемь и площадь там меньше, порядка 7 тысяч», - добавили в пресс-службе.

Новосибирск затянуло смогом накануне с утра. По информации ГУ МЧС по Новосибирской области, вокруг города пожаров в это время не было. «Ветер северо-восточный, и Красноярский край даёт задымление», - уточняли вчера в ведомстве.

Кроме того, в новосибирском МЧС вчера сообщали, что «угрозы для жизни и здоровья населения нет».

Пока, по информации синоптиков, нет предпосылок к изменению погодных условий. Уточнённный прогноз погоды Новосибирский Гидрометцентр выпустит во второй половине дня, уточнил пресс-секретарь учреждения Ренад Ягудин.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

лесные пожарысмог

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (25)

Александр
22 июл 2019 в 09:51

А я наивный думал что экология и здоровье граждан важнее денег

22 июл 2019 в 09:53

Бедные лесные зверюшки и птицы, погибнут теперь в пожарищах. Там много деревушек со старовероми. Загубили и извели лесоавиаохрану. Потом и будут на пустом месте сильные ветра и торнадо.

Фото пользователя
22 июл 2019 в 09:52

принимается решение о нетушении, поскольку там нет угроз населенным пунктам, нет угроз объектам экономики. - нормальный такой ответ. А зачем нам собственно леса? А к чему нам здоровье сибиряков (пусть от дыма задыхаются, глядишь и пенсию платить не надо будет совсем)? О косноязычии представителей департамента вообще молчу.