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Лето

Под Новосибирском заметили маленьких журавлей из Африки

Эти птицы занесены в Красную книгу

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Красавки зимуют в Арике, Пакистане и Индии

Фото: Константин Романов

Рядом с Новосибирском появились маленькие журавли, которые зимуют в Африке — красавки попали на фото недалеко от Искитима.

«Красавка — это самый маленький из журавлей. В отличии от других журавлей, приспособлен к обитанию в сухих степях и открытых низкотравьях. Зимует в Северо-Восточной Африке, Пакистане, Индии. Южный вид, в последние десятилетия постепенно распространяющийся на север», — рассказал корреспонденту НГС бёрдвотчер Константин Романов.

Красавки — самый маленький вид журавлей

Красавки — самый маленький вид журавлей

По его словам, журавли-красавки занесены в Красную книгу Новосибирской области.

«Численность уменьшалась в период активной распашки земель, однако в последние годы, после того как птицы начали гнездиться в сельхозугодиях, постепенно увеличивается», — добавил Константин Романов.

А недавно недалеко от города заметили маленьких птиц с тонкими клювами. Самцы круглоносого плавунчика высиживают яйца, пока самки отдыхают на юге

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КОММЕНТАРИИ (6)

22 июл 2019 в 09:46

Вот вроде в России живем, и пишете Вы в статье по-русски....но зачем вот это "бёрдвотчер"?
Есть же хорошее слово натуралист.
Прям аж коробит, когда статью читаешь.

22 июл 2019 в 09:42

Какие красивые птицы все-таки птицы-журавли, Красавка не зря зовут:)

Алекс 54
22 июл 2019 в 09:39

Подземные журавли?