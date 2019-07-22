Под Новосибирском заметили маленьких журавлей из Африки

Красавки зимуют в Арике, Пакистане и Индии
Фото: Константин Романов
Рядом с Новосибирском появились маленькие журавли, которые зимуют в Африке — красавки попали на фото недалеко от Искитима.
«Красавка — это самый маленький из журавлей. В отличии от других журавлей, приспособлен к обитанию в сухих степях и открытых низкотравьях. Зимует в Северо-Восточной Африке, Пакистане, Индии. Южный вид, в последние десятилетия постепенно распространяющийся на север», — рассказал корреспонденту НГС бёрдвотчер Константин Романов.
По его словам, журавли-красавки занесены в Красную книгу Новосибирской области.
«Численность уменьшалась в период активной распашки земель, однако в последние годы, после того как птицы начали гнездиться в сельхозугодиях, постепенно увеличивается», — добавил Константин Романов.
А недавно недалеко от города заметили маленьких птиц с тонкими клювами. Самцы круглоносого плавунчика высиживают яйца, пока самки отдыхают на юге.