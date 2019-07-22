Новосибирский зоопарк решил построить вольер для редкого зверя с перепонками

Новосибирский зоопарк начал подготовку к строительству вольеров для кустарниковых собак и земляных волков. Зоопарк опубликовал госзакупку стоимостью 270 тысяч рублей на разработку рабочей документации для строительства вольеров и павильонов для этих животных. Предполагается, что в документах будут описаны, в частности, планы фундаментов помещений, фундаментов ограждений (фундаменты здания, бассейны, тоннель-лаз, площадки, лесенки, рвы). Кустарниковых собак привезли в Новосибирский зоопарк в 2016 году, первую особь привезли из Франции. Это животное занесено в международную Красную книгу.

«Кустарниковая собака — редкий представитель семейства псовых, которую долго считали вымершим видом. Мы получили двухлетнего самца из Франции, из зоопарка Мюлуз. Он очень общительный, любопытный и сразу стал всеобщим любимцем. Сотрудники зоопарка назвали его Боб, но чаще всего ласково зовут Бобиком», — рассказывали в декабре 2016 года в Новосибирском зоопарке. В дикой природе кустарниковая собака обитает в лесах и влажных саваннах Центральной и Южной Америки. Во внешнем виде этого животного есть черты выдры, барсука и лисы. На лапах у кустарниковой собаки перепонки. Тело плотное, удлиненное, при этом лапы достаточно короткие. Размеры тела небольшие, вес взрослой особи достигает 7 кг.

Земляные волки переехали в Новосибирск в конце 2017 года Фото: zoonovosib.ru