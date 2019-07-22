Выезд на проспект Дзержинского сузили из-за аварии на теплотрассе

Сегодня, 22 июля, в Новосибирске из-за ремонта на теплотрассе сужают улицу Красина рядом с выездом на проспект Дзержинского.

«Где: улица Красина (со стороны дома на Дзержинского, 6) — 5 метров. Причина: аварийный ремонт теплотрассы диаметром 40 см. Когда закончится: 4 августа», — сообщает пресс-служба компании СГК.

Кроме того, до 5 августа будет перекрыта улица Автогенная между Артиллерийской и Пролетарской.

На прошлой неделе из-за ремонта труб в домах центра Новосибирска остыла горячая вода.