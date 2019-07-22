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Город

Выезд на проспект Дзержинского сузили из-за аварии на теплотрассе

Ещё одну улицу из-за ремонта закроют в Октябрьском районе

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Ремонт продлится до 4 августа

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Сегодня, 22 июля, в Новосибирске из-за ремонта на теплотрассе сужают улицу Красина рядом с выездом  на проспект Дзержинского.

«Где: улица Красина (со стороны дома на Дзержинского, 6) — 5 метров. Причина: аварийный ремонт теплотрассы диаметром 40 см. Когда закончится: 4 августа», — сообщает пресс-служба компании СГК.

Кроме того, до 5 августа будет перекрыта улица Автогенная между Артиллерийской и Пролетарской.

На прошлой  неделе из-за ремонта труб в домах центра Новосибирска остыла горячая вода.

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КОММЕНТАРИИ (8)

22 июл 2019 в 08:08

Они же недавно там копали.....

22 июл 2019 в 09:03

Если бы я баллотировалась на пост мэра, моя программа бы включала разобраться с дорожниками, которые по три месяца кусками асфальтируют Жуковского и Гоголя и коммунальщиками, которые каждый год на месяц раскапывают одни и те же места.

Да уж
22 июл 2019 в 07:57

5 метров раскопать экскаватором, это два часа работы.Верезать кусок трубы длинной 5 метров, это часа три.Столько же времени займет врезка новой.Закопать это еще час.Утрамбовать и засыпать щебнем, еще три часа. Уложить асфальт еще два часа.
Откуда взялась дата 4 августа??
Здесь работы ровно на сутки.