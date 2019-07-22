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Спорт

Фехтовальщица из Новосибирска помогла сборной России завоевать серебро чемпионата мира

В финале наша команда уступила соперницам из Китая

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Чемпионат проходил в Будапеште

Фото: instagram.com / lu1983lu

Женская сборная России по фехтованию на шпагах, в состав которой входит новосибирская спортсменка Любовь Шутова, взяла серебро на чемпионате мира в Будапеште — об этом сообщает информационное агентство ТАСС. В финале российская команда проиграла команде Китая в дополнительное время со счётом 28:29.

«Перед последним девятым поединком россиянки уступали с разницей в пять уколов, однако Виолетта Колобова сумела сравнять счет (28:28). После этого была добавлена дополнительная минута, во время которой решающий укол нанесла китаянка Чжу Минье», — сообщает агенство.

В составе сборной России выступали Виолетта Храпина, Татьяна Андрюшина, Виолетта Колобова и Любовь Шутова.

В конце июня новосибирская спортсменка в составе сборной стала серебряным призёром чемпионата Европы, который проходил в Дюссельдорфе. А в 2016 году Любовь Шутова завоевала бронзу на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

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