«Пахнет навозом»: в центре Новосибирска повис неприятный запах

Поздно вечером в воскресенье, 21 июля, жители Новосибирска пожаловались на то, что центр города окутал неприятный запах.

«В городе опять жуткий запас животных отбросов. Пахнет навозом. Буквально недавно появился запах возле Оперного театра», — написал в редакцию НГС читатель Станислав.

Жители Железнодорожного района тоже написали о том, что в районе вокзала «Новосибирск-Главный» невозможно дышать.

«Нестерпимая вонь стоит в Железнодорожном районе. Живу на улице Челюскинцев и уже не первый год замечаю по вечерам жуткую вонь, которую наносит со стороны вокзала. Такое чувство, что нахожусь посреди свинокомплекса или старого зоопарка», — сообщила читательница НГС Лариса.