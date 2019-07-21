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Город

«Пахнет навозом»: в центре Новосибирска повис неприятный запах

Читатели сообщают, что он появился поздно вечером

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Горожане сообщили, что неприятный запах появился после 22 часов

Фото: Александр Ощепков / НГС

Поздно вечером в воскресенье, 21 июля, жители Новосибирска пожаловались на то, что центр города окутал неприятный запах.

«В городе опять жуткий запас животных отбросов. Пахнет навозом. Буквально недавно появился запах возле Оперного театра», — написал в редакцию НГС читатель Станислав.

Жители Железнодорожного района тоже написали о том, что в районе вокзала «Новосибирск-Главный» невозможно дышать.

«Нестерпимая вонь стоит в Железнодорожном районе. Живу на улице Челюскинцев и уже не первый год замечаю по вечерам жуткую вонь, которую наносит со стороны вокзала. Такое чувство, что нахожусь посреди свинокомплекса или старого зоопарка», — сообщила читательница НГС Лариса. 

Это не первая проблема с воздухом, с которой новосибирцам пришлось сегодня столкнуться. С самого утра город затянуло едкой дымкой. Как объяснили в пресс-службе регионального МЧС, она пришла с пожаров, которые бушуют в Красноярском крае. По данным сервиса CityAir, вечером загрязнение воздуха в городе оценивается также, как и утром — на 8 баллов из 10.

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КОММЕНТАРИИ (7)

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21 июл 2019 в 23:55

"жуткий запас животных отбросов". Это Ленина, 12. Там запас тот ещё.

алексей
22 июл 2019 в 00:00

В 6 утра в центре воняет почти каждый день около филармонии дышать вообще не чем

21 июл 2019 в 23:57

Около березовой рощи тоже аналогичный запах - как будто канализацию прорвало (((