«Пахнет навозом»: в центре Новосибирска повис неприятный запах

Горожане сообщили, что неприятный запах появился после 22 часов
Фото: Александр Ощепков / НГС
Поздно вечером в воскресенье, 21 июля, жители Новосибирска пожаловались на то, что центр города окутал неприятный запах.
«В городе опять жуткий запас животных отбросов. Пахнет навозом. Буквально недавно появился запах возле Оперного театра», — написал в редакцию НГС читатель Станислав.
Жители Железнодорожного района тоже написали о том, что в районе вокзала «Новосибирск-Главный» невозможно дышать.
«Нестерпимая вонь стоит в Железнодорожном районе. Живу на улице Челюскинцев и уже не первый год замечаю по вечерам жуткую вонь, которую наносит со стороны вокзала. Такое чувство, что нахожусь посреди свинокомплекса или старого зоопарка», — сообщила читательница НГС Лариса.
Это не первая проблема с воздухом, с которой новосибирцам пришлось сегодня столкнуться. С самого утра город затянуло едкой дымкой. Как объяснили в пресс-службе регионального МЧС, она пришла с пожаров, которые бушуют в Красноярском крае. По данным сервиса CityAir, вечером загрязнение воздуха в городе оценивается также, как и утром — на 8 баллов из 10.