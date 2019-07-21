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Происшествия

В Новосибирской области грузовой поезд сбил 13-летнего мальчика

От полученных травм подросток умер

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Машинист пытался затормозить, но было слишком поздно

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Грузовой поезд сбил 13-летнего подростка около остановочной платформы Паровозный в Тогучинском районе. Об этом в редакцию НГС сообщила читательница.

В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги информацию подтвердили, уточнив, что инцидент произошёл рано утром в субботу, 20 июля.

«В 7:44 (мск) на остановочной платформе Паровозный на перегоне 62-м км Буготак — Восточная в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги под грузовой поезд попал 13-летний мальчик. Машинист применил экстренное торможение, однако для полной остановки времени было недостаточно», — сообщили в пресс-службе.

В результате подросток получил несовместимые с жизнью травмы. Сейчас обстоятельства происшествия расследуются.

В начале июля поезд сбил женщину в городе Обь — она погибла на месте.

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КОММЕНТАРИИ (21)

Чопыч
21 июл 2019 в 22:32

Родители безобразно и халатно относятся к исполнения родительских обязанностей, вот и результат. Пацанчика жаль.

апв
21 июл 2019 в 23:01

Вы еще напишите, что поезд на красный свет ехал, с превышением скоростного режима.

ГостьГость
21 июл 2019 в 23:00

Ребенка жалко, но никак не могу понять: поезд сбил. Поезд выскочил на пешеходную дорожку, да?! Из раза в раз одно и то же.