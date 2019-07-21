В Новосибирской области грузовой поезд сбил 13-летнего мальчика

Машинист пытался затормозить, но было слишком поздно
Фото: Густаво Зырянов / НГС
Грузовой поезд сбил 13-летнего подростка около остановочной платформы Паровозный в Тогучинском районе. Об этом в редакцию НГС сообщила читательница.
В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги информацию подтвердили, уточнив, что инцидент произошёл рано утром в субботу, 20 июля.
«В 7:44 (мск) на остановочной платформе Паровозный на перегоне 62-м км Буготак — Восточная в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги под грузовой поезд попал 13-летний мальчик. Машинист применил экстренное торможение, однако для полной остановки времени было недостаточно», — сообщили в пресс-службе.
В результате подросток получил несовместимые с жизнью травмы. Сейчас обстоятельства происшествия расследуются.
В начале июля поезд сбил женщину в городе Обь — она погибла на месте.