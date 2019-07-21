Новосибирск вошёл в топ-5 самых трудолюбивых городов России

Новосибирск занял 4-е место по количеству трудолюбивых жителей
Фото: архив НГС
Новосибирск попал в список городов, в которых живут самые трудолюбивые россияне. Такими оказались результаты опроса, который проводило аналитическое агенство «ТурСтат».
По данным опроса, Новосибирск попал на четвёртое место по количеству трудолюбивых жителей — за него проголосовали 8% опрошенных. Первое место в рейтинге заняла Москва (37% голосов), второе — Санкт-Петербург (23% голосов), третье — Екатеринбург (14%). Замыкает пятёрку лидеров Нижний Новгород.
Ранее Новосибирск признали одним из центров медицинского туризма, куда россияне готовы ехать лечиться.