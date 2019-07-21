Новосибирск вошёл в топ-5 самых трудолюбивых городов России

Павел2016 - Отец Всея на НГС 21 июл 2019 в 21:14

Ну еще бы!!!

Это благодаря мне мы заняли столь почетное место.

Все видят насколько я трудолюбив в написании своих комментариев на НГС.

И это отмечают в своих благодарных и уважительных комментариях многие пишущие мне мои читатели с признанием моего трудолюбия.



Что мне вам всем сказать в качестве доброго совета и напутствия, дети мои....

Трудитесь как я! Проявляйте такое же трудолюбие и вас ОБЯЗАТЕЛЬНО заметят и поощрят.