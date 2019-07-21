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Страна и мир

Новосибирск вошёл в топ-5 самых трудолюбивых городов России

Первое место в рейтинге заняла Москва

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Новосибирск занял 4-е место по количеству трудолюбивых жителей

Фото: архив НГС

Новосибирск попал в список городов, в которых живут самые трудолюбивые россияне. Такими оказались результаты опроса, который проводило аналитическое агенство «ТурСтат».

По данным опроса, Новосибирск попал на четвёртое место по количеству трудолюбивых жителей — за него проголосовали 8% опрошенных. Первое место в рейтинге заняла Москва (37% голосов), второе — Санкт-Петербург (23% голосов), третье — Екатеринбург (14%). Замыкает пятёрку лидеров Нижний Новгород.

Ранее Новосибирск признали одним из центров медицинского туризма, куда россияне готовы ехать лечиться.

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КОММЕНТАРИИ (30)

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21 июл 2019 в 21:14

Ну еще бы!!!
Это благодаря мне мы заняли столь почетное место.
Все видят насколько я трудолюбив в написании своих комментариев на НГС.
И это отмечают в своих благодарных и уважительных комментариях многие пишущие мне мои читатели с признанием моего трудолюбия.

Что мне вам всем сказать в качестве доброго совета и напутствия, дети мои....
Трудитесь как я! Проявляйте такое же трудолюбие и вас ОБЯЗАТЕЛЬНО заметят и поощрят.

мамасита
21 июл 2019 в 21:32

За своё трудолюбие мы получаем копейки и рабскую жизнь!

Фото пользователя
21 июл 2019 в 21:43

Атдай мине моник и клаву, шта на фотге, атдай я фсё прощю....