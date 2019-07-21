«Они это выступление заслужили»: новосибирская группа выступила на рок-фестивале «Нашествие»

«Группа победила в конкурсе "Высоцкий.Фест" и вошла в число победителей "Чартовой Дюжины" . Именно благодаря этим победам они и попали на «Нашествие». Но вообще ребята долго и упорно работали, чтобы сюда попасть. Они это выступление заслужили», — рассказала корреспонденту НГС администратор группы Екатерина Батенёва.

Сегодня, 21 июля, новосибирская группа «Рви Меха Оркестр» выступила на крупнейшем рок-фестивале «Нашествие», который проходит на территории посёлка Большое Завидово в Тверской области.

По её словам, музыканты исполнили на фестивале четыре песни, поскольку время выступления сильно ограничено. Они сыграли недавно вышедшую песню «Hello, Новосибирск», а также «Остров сокровищ», «Девушка из ПТУ» и Russian Disco.

В этом году на рок-фестивале «Нашествие» выступили группы «Ленинград», «Ночные снайперы», «ДДТ», «БИ-2», «Мумий тролль», The Hatters, а также Найк Борзов, Вячеслав Бутусов и Гарик Сукачёв.

Ранее стало известно, что лидер старейшей панк-группы Новосибирска «Путти» выпустил книгу «Зачатие сибирского панк-рока».