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«Я таких только на фотографиях раньше видел»: новосибирец поймал в Оби щуку длиной больше метра

Данил Трунов признался, что побил свой личный рекорд в три раза

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Рыбак признался, что был не готов к такому улову с первого же заброса

Фото: Данил Трунов

Новосибирец Данил Трунов выловил в Оби щуку длиной 115 см и весом 12,6 кг — огромную рыбину он поймал с первого заброса.

На рыбалку Трунов поехал на Обь в Мошковском районе утром 20 июля.

«Ну что, нарыбачился с первого заброса, называется, — написал он на рыболовном сайте FishingSib. — Несколько минут мыслями приходил в себя, принимал поздравления от папы и от единственного соседского экипажа в зоне видимости. Дальше, угомонив разбушевавшуюся в лодке щуку, вернулись на берег для фотосессии и взвешивания, и тут я окончательно удивился: щука весом 12,6 кг! Длина 115 см, обхват туловища в области брюха полметра!»

Следующую такую большую рыбину Трунов обещал отпустить&nbsp;

Следующую такую большую рыбину Трунов обещал отпустить 

Корреспонденту НГС Данил Трунов рассказал, что не ожидал такого улова и был к нему не готов. Огромная щука побила его личный рекорд в 3 раза — до этого самой большой рыбой в его послужном списке была тоже щука, но весом всего 4,2 кг.

Из трофея приготовили котлеты, но в посте на сайте FishingSib рыбак признался, что следующую большую щуку уже отпустит.

«Это ведь реальный крок, я таких только на фотографиях раньше видел», — пояснил он.

Трунов побил рекорд другого новосибирского рыбака: в мае Владимир Первушин поймал в Оби 12-килограммовую щуку.

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КОММЕНТАРИИ (18)

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21 июл 2019 в 17:34

Зачем отпускать еду? Делать нечего? Накрутил фарша и забил холодильник до отказа, ешь от пуза и радуйся

21 июл 2019 в 17:42

Вот эти рыбаки хвастуны, себе линейкой не чего больше не замеряют))

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21 июл 2019 в 17:34

Ну а что, я тоже рыбак. Могу 12,5 килограмм держать на руках, не напрягаясь.