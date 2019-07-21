«Я таких только на фотографиях раньше видел»: новосибирец поймал в Оби щуку длиной больше метра

«Ну что, нарыбачился с первого заброса, называется, — написал он на рыболовном сайте FishingSib. — Несколько минут мыслями приходил в себя, принимал поздравления от папы и от единственного соседского экипажа в зоне видимости. Дальше, угомонив разбушевавшуюся в лодке щуку, вернулись на берег для фотосессии и взвешивания, и тут я окончательно удивился: щука весом 12,6 кг! Длина 115 см, обхват туловища в области брюха полметра!»

Новосибирец Данил Трунов выловил в Оби щуку длиной 115 см и весом 12,6 кг — огромную рыбину он поймал с первого заброса.

Корреспонденту НГС Данил Трунов рассказал, что не ожидал такого улова и был к нему не готов. Огромная щука побила его личный рекорд в 3 раза — до этого самой большой рыбой в его послужном списке была тоже щука, но весом всего 4,2 кг.



Из трофея приготовили котлеты, но в посте на сайте FishingSib рыбак признался, что следующую большую щуку уже отпустит.



«Это ведь реальный крок, я таких только на фотографиях раньше видел», — пояснил он.



Трунов побил рекорд другого новосибирского рыбака: в мае Владимир Первушин поймал в Оби 12-килограммовую щуку.

