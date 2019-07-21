Ценные вычисления: школьник из Новосибирска завоевал медаль на математической олимпиаде в Англии

Алексей Львов (второй слева) представлял Россию вместе с ребятами из Москвы и Санкт-Петербурга
Фото: imo2019.uk
Алексей Львов, ученик новосибирской гимназии
По данным официального сайта «Горностая», в этом году Алексей Львов также завоевал бронзу на соревнованиях по математике в Румынии, золотую медаль Китайской математической олимпиады и стал победителем Всероссийской олимпиады школьников по математике.
«В детском саду меня отец научил меня решать примеры на сложение, я решал их быстрее всех, а в четвертом классе я пошел в математический кружок. Дальше мне повезло попасть в математическую школу летом, где я познакомился с преподавателями из Москвы, и с 14 лет начал усиленно заниматься математикой», — цитируют школьника на сайте «Горностая».
В неофициальном рейтинге российская сборная, в которую, помимо новосибирского школьника, вошли юные математики из Москвы и Санкт-Петербурга, заняла 6-е место. Россияне получили две золотые и четыре серебряные медали.
21 июля состоится церемония закрытия, а в следующем году Международная математическая олимпиада должна пройти в Санкт-Петербурге.
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