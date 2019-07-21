Ценные вычисления: школьник из Новосибирска завоевал медаль на математической олимпиаде в Англии

Алексей Львов, ученик новосибирской гимназии № 6 «Горностай», получил серебряную медаль на Международной математической олимпиаде, которая почти неделю проходила в английском городе Бат.



По данным официального сайта «Горностая», в этом году Алексей Львов также завоевал бронзу на соревнованиях по математике в Румынии, золотую медаль Китайской математической олимпиады и стал победителем Всероссийской олимпиады школьников по математике.



«В детском саду меня отец научил меня решать примеры на сложение, я решал их быстрее всех, а в четвертом классе я пошел в математический кружок. Дальше мне повезло попасть в математическую школу летом, где я познакомился с преподавателями из Москвы, и с 14 лет начал усиленно заниматься математикой», — цитируют школьника на сайте «Горностая».

