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Ценные вычисления: школьник из Новосибирска завоевал медаль на математической олимпиаде в Англии

Он выступал в составе сборной России, которая заняла 6-е место

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Алексей Львов (второй слева) представлял Россию вместе с ребятами из Москвы и Санкт-Петербурга

Фото: imo2019.uk

Алексей Львов, ученик новосибирской гимназии № 6 «Горностай», получил серебряную медаль на Международной математической олимпиаде, которая почти неделю проходила в английском городе Бат.

По данным официального сайта «Горностая», в этом году Алексей Львов также завоевал бронзу на соревнованиях по математике в Румынии, золотую медаль Китайской математической олимпиады и стал победителем Всероссийской олимпиады школьников по математике.

«В детском саду меня отец научил меня решать примеры на сложение, я решал их быстрее всех, а в четвертом классе я пошел в математический кружок. Дальше мне повезло попасть в математическую школу летом, где я познакомился с преподавателями из Москвы, и с 14 лет начал усиленно заниматься математикой», — цитируют школьника на сайте «Горностая».

В неофициальном рейтинге российская сборная, в которую, помимо новосибирского школьника, вошли юные математики из Москвы и Санкт-Петербурга, заняла 6-е место. Россияне получили две золотые и четыре серебряные медали.

21 июля состоится церемония закрытия, а в следующем году Международная математическая олимпиада должна пройти в Санкт-Петербурге.

Весной в Новосибирске выбрали «Ученика года» — титул и 10 баллов к ЕГЭ получила 10-классница из школы № 29.

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Международная олимпиада школьников по математике«Горностай»

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КОММЕНТАРИИ (6)

Donnie
21 июл 2019 в 16:00

Математика - важнейшая из наук. Только человек, разбирающийся в математике, в ее сути, может называться интеллектуальным.

Белка№1
21 июл 2019 в 15:54

Математика одна из самых скучных наук.
Помню, как наш преподаватель в НЭТИ изрисовал всю доску не нужными формулами, а после извинился за ошибку и стёр свои каракули, что бы начать с начала

Фото пользователя
21 июл 2019 в 16:01

Не удивительно, что заняли шестое место. Читаем статью до конца, видим заголовки статей на похожие темы. Одна из "похожих тем" выглядит так: "В новосибирской школе провели олимпиаду по православию". Без комментариев...