В Новосибирске согласовали первую в городе 45-этажку

Мэрия Новосибирска разрешила компании «Новый Мир Химметалл» увеличить предельную этажность новостройки на улице Коммунистическая до 45 этажей — документ опубликован на сайте мэрии.



Раньше предельная высота для зданий в Новосибирске ограничивалась 30 надземными этажами, при этом даже на такую этажность застройщики фактически не решались.



Первый в городе дом высотой 150 м главный архитектор Новосибирска Виктор Тимонов анонсировал ещё в конце 2017 года, с тех пор застройщик проекта, компания «Новый Мир Химметалл», ведёт разработку. Получение разрешения на повышение этажности — один из этапов процесса. В компании корреспонденту НГС сообщили, что пока не могут прокомментировать проект.

