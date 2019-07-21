В Новосибирске согласовали первую в городе 45-этажку

Один из вариантов положения высотки на участке
Фото: департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска
Мэрия Новосибирска разрешила компании «Новый Мир Химметалл» увеличить предельную этажность новостройки на улице Коммунистическая до 45 этажей — документ опубликован на сайте мэрии.
Раньше предельная высота для зданий в Новосибирске ограничивалась 30 надземными этажами, при этом даже на такую этажность застройщики фактически не решались.
Первый в городе дом высотой 150 м главный архитектор Новосибирска Виктор Тимонов анонсировал ещё в конце 2017 года, с тех пор застройщик проекта, компания «Новый Мир Химметалл», ведёт разработку. Получение разрешения на повышение этажности — один из этапов процесса. В компании корреспонденту НГС сообщили, что пока не могут прокомментировать проект.
Застройщики предлагают застроить старый котлован на пересечении улицы Коммунистической и Октябрьской магистрали уже около 10 лет. В 2011 году здесь проектировали МФК «Аврора». Затем жилой комплекс в форме открытой книги на участке возле театра «Глобус» планировала построить одна из структур ГК «Химметалл» Евгения Гаврилова, но позже бизнесмен продал территорию вместе с юрлицом, которое ею владело. Сегодня участок принадлежит группе девелопера Владислава Крючкова.
Сегодня самыми высокими зданиями Новосибирска считаются жилой дом компании «Кварсис» на улице Семьи Шамшиных, 20, дом на Линейной, 53, который построила компания «СК-Инвест» и «Бэтмен» на Коммунистической, 50.