Гады с востока: где в Новосибирске пробовать устрицы (это забавно, но в России — устричный бум)

Вы будете смеяться, но в России — устричный бум. И это не выдумки журналистов и не пропаганда рестораторов. Росрыболовство на днях распространило информацию о том, что производство этого моллюска на фермах Приморья за шесть месяцев этого года выросло аж в 14 раз (по сравнению с прошлогодним первым полугодием), пишет «Коммерсантъ». Общий урожай уже перевалил за 1,3 тонн. Ещё 700 тонн вырастили на Чёрном море. А ведь устриц ещё и импортируют, причём довольно активно.



Аквариум с устрицами в московском «Центральном рынке». Цены даны за штуку Фото: Стас Соколов / НГС

Ярче всего этот устричный напор виден в столице. Едва ли не в каждом из многочисленных уже фуд-маркетов теперь можно найти настоящий устричный бар, где эти моллюски — основное блюдо. А, что самое главное, их там много видов, из разных стран: японские, новозеландские, марокканские и тунисские. На счет последних, кстати, ходят упорные слухи, что, по сути, это могут быть устрицы с атлантического побережья Франции, которые там просто немного выдерживают в воде, после чего они становятся продуктом местного производства, который (в отличие от французского) уже можно импортировать в Россию.



Устрицы в Pardon my French по 99 рублей за штуку Фото: Стас Соколов / НГС

В Новосибирске до такого изобилия пока далеко, но устрицы уже и здесь потеряли ареол какой-то недоступной экзотики, какой у них был ещё несколько лет назад. Сегодня, например, их можно заказать в баре Pardon my French всего по 99 рублей штука. Не хот-дог, конечно, но это уже та цена, за которую деликатес может себе позволить хотя бы иногда пробовать человек со средним достатком. Такая дешевизна, конечно, имеет оборотную сторону. Дальневосточные устрицы труднее открывать, они чаще ломаются. При нормальной наценке в ресторане сломанную устрицу должны выбросить (или пустить в какие-то блюда). Но здесь их все равно выкладывают хотя бы на верхнюю, целую створку. Уже лишенных той внутренней жидкости, которая составляет половину очарования устрицы.



В баре «Морики» можно заказать и одну единственную устрицу — на вас не будут смотреть косо Фото: Стас Соколов / НГС

В демократичном баре «Морики» устрицы — одна из частей концепции. Маленькие моллюски здесь стоят 140 рублей за штуку, крупные — 240. И дело не только в цене. Само заведение и местом расположения (подвал), и простотой декора не предполагает, что человек, не готовый потратить за вечер несколько тысяч рублей, будет чувствовать себя неловко. Можно прийти, заказать по бокалу вина и несколько маленьких устриц. На сытный ужин это не тянет, но для романтического вечера — вполне достаточно.



Первым в Новосибирск дальневосточных устриц завез, кстати, ресторан «Соседи». Они здесь есть и сейчас, и стоят уже полновесные 290 рублей штука. Правда, и место само рассчитано на более солидную публику. Всё-таки второй этаж исторического здания, по соседству областное правительство.



Если вы настроены совсем серьезно, то можно отправиться в «ТБК Лонж» — место недешевое, но это точно один из лучших ресторанов города, если речь идет о европейской кухне. Здесь, правда, за те же хасанские устрицы возьмут уже 320 рублей за штуку.

Отношение к устрицам у нас до сих пор неоднозначное. Некоторых передергивает от одной мысли, что можно класть в рот эту сырую склизкую субстанцию. Для других это, как сказал один французский поэт, «поцелуй моря». В любом случае, находясь посреди самого крупного континента, поневоле начнешь воспринимать этих живых моллюсков как нечто особенное.



Устричные плантации во Франции Фото: Стас Соколов / НГС

Для человека, который уже успел попробовать устрицы из разных регионов, они могут довольно сильно отличаться. В зависимости от места производства (точнее выращивания) и вида они могут иметь разной степени плотности тело, более яркий или, наоборот, приглушенный вкус. Где-то больше йода, где-то они прямо сладковатые. Например, хасанские (в Новосибирске сейчас чаще можно встретить именно их) вообще на любителя, они более мясисты, грубоваты.

Устричные ряды на рынке Аркашона. Цены даны за дюжину Фото: Стас Соколов / НГС