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Гады с востока: где в Новосибирске пробовать устрицы (это забавно, но в России — устричный бум)

Производство морского деликатеса выросло в 14 раз

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Стандартная подача устриц (дюжина). В недорогом французском кафе такое блюдо стоит порядка 25 евро

Фото: Стас Соколов / НГС

Вы будете смеяться, но в России — устричный бум. И это не выдумки журналистов и не пропаганда рестораторов. Росрыболовство на днях распространило информацию о том, что производство этого моллюска на фермах Приморья за шесть месяцев этого года выросло аж в 14 раз (по сравнению с прошлогодним первым полугодием), пишет «Коммерсантъ». Общий урожай уже перевалил за 1,3 тонн. Ещё 700 тонн вырастили на Чёрном море. А ведь устриц ещё и импортируют, причём довольно активно.

Аквариум с устрицами в московском «Центральном рынке». Цены даны за штуку

Аквариум с устрицами в московском «Центральном рынке». Цены даны за штуку

Ярче всего этот устричный напор виден в столице. Едва ли не в каждом из многочисленных уже фуд-маркетов теперь можно найти настоящий устричный бар, где эти моллюски — основное блюдо. А, что самое главное, их там много видов, из разных стран: японские, новозеландские, марокканские и тунисские. На счет последних, кстати, ходят упорные слухи, что, по сути, это могут быть устрицы с атлантического побережья Франции, которые там просто немного выдерживают в воде, после чего они становятся продуктом местного производства, который (в отличие от французского) уже можно импортировать в Россию.

Устрицы в Pardon my French по 99 рублей за штуку

Устрицы в Pardon my French по 99 рублей за штуку

В Новосибирске до такого изобилия пока далеко, но устрицы уже и здесь потеряли ареол какой-то недоступной экзотики, какой у них был ещё несколько лет назад. Сегодня, например, их можно заказать в баре Pardon my French всего по 99 рублей штука. Не хот-дог, конечно, но это уже та цена, за которую деликатес может себе позволить хотя бы иногда пробовать человек со средним достатком. Такая дешевизна, конечно, имеет оборотную сторону. Дальневосточные устрицы труднее открывать, они чаще ломаются. При нормальной наценке в ресторане сломанную устрицу должны выбросить (или пустить в какие-то блюда). Но здесь их все равно выкладывают хотя бы на верхнюю, целую створку. Уже лишенных той внутренней жидкости, которая составляет половину очарования устрицы.

В баре «Морики» можно заказать и одну единственную устрицу — на вас не будут смотреть косо

В баре «Морики» можно заказать и одну единственную устрицу — на вас не будут смотреть косо

В демократичном баре «Морики» устрицы — одна из частей концепции. Маленькие моллюски здесь стоят 140 рублей за штуку, крупные — 240. И дело не только в цене. Само заведение и местом расположения (подвал), и простотой декора не предполагает, что человек, не готовый потратить за вечер несколько тысяч рублей, будет чувствовать себя неловко. Можно прийти, заказать по бокалу вина и несколько маленьких устриц. На сытный ужин это не тянет, но для романтического вечера — вполне достаточно.

Первым в Новосибирск дальневосточных устриц завез, кстати, ресторан «Соседи». Они здесь есть и сейчас, и стоят уже полновесные 290 рублей штука. Правда, и место само рассчитано на более солидную публику. Всё-таки второй этаж исторического здания, по соседству областное правительство.

Если вы настроены совсем серьезно, то можно отправиться в «ТБК Лонж» — место недешевое, но это точно один из лучших ресторанов города, если речь идет о европейской кухне. Здесь, правда, за те же хасанские устрицы возьмут уже 320 рублей за штуку.

Отношение к устрицам у нас до сих пор неоднозначное. Некоторых передергивает от одной мысли, что можно класть в рот эту сырую склизкую субстанцию. Для других это, как сказал один французский поэт, «поцелуй моря». В любом случае, находясь посреди самого крупного континента, поневоле начнешь воспринимать этих живых моллюсков как нечто особенное.

Устричные плантации во Франции

Устричные плантации во Франции

Для человека, который уже успел попробовать устрицы из разных регионов, они могут довольно сильно отличаться. В зависимости от места производства (точнее выращивания) и вида они могут иметь разной степени плотности тело, более яркий или, наоборот, приглушенный вкус. Где-то больше йода, где-то они прямо сладковатые. Например, хасанские (в Новосибирске сейчас чаще можно встретить именно их) вообще на любителя, они более мясисты, грубоваты.

Устричные ряды на рынке Аркашона. Цены даны за дюжину

Устричные ряды на рынке Аркашона. Цены даны за дюжину

А ещё устрицы относятся к тому странному типу продуктов, цена которых резко возрастает при малейшем удалении от места производства. Даже в дорогой в целом Франции на рынках в устричных регионах они стоят от 4 до 7 евро за дюжину (то есть от 23 до 41 рубля за штуку по нынешнему курсу). Для сравнения, поездка на автобусе там обойдется в 1,5 евро, а килограмм приличной рыбы — не меньше 10 евро. Но доезжая до парижского бара, эта же самая дюжина может стоить уже 25 (обычная цена), а то и 30–40 евро. Так что, видя всё ещё высокие цены в новосибирских заведениях, не удивляйтесь. Их ведь к нам ещё довезти нужно. И выбросить испортившиеся по дороге (что бывает).

В общем, лучше, конечно, эти морепродукты пробовать на берегу. Для этого сегодня уже не нужно ехать в Европу. Как видите, устрицы выращивают на Черном море и на Дальнем Востоке. Но если и туда вырваться пока недосуг, то «поцеловать море» можно и в Новосибирске. 

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КОММЕНТАРИИ (18)

22 июл 2019 в 12:29

Сопли со вкусом окуня.....

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22 июл 2019 в 12:46

"Для этого сегодня уже не нужно ехать в Европу. Как видите, устрицы выращивают на Черном море" а Чёрное море где, в Южной Америке ? Купите автору глобус что ли.

Точняк
22 июл 2019 в 12:21

В столовой нашего ЧОПа каждый день в меню есть устрицы.