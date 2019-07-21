Новосибирск заволокло дымкой с запахом гари

Новосибирцы заметили в воздухе запах гари
Фото: архив НГС
Днём 21 июля над Новосибирском повисла дымка — читатели НГС почувствовали в воздухе запах гари.
Сервис CityAir оценивает загрязнение воздуха на 8 баллов из 10, ситуация стала ухудшаться около 2 часов ночи.
По информации ГУ МЧС по Новосибирской области, вокруг города пожаров сегодня не было.
«Вокруг Новосибирска пожаров нет, это красноярские пожары нам дают задымление, — пояснили в МЧС. — Вчера были в Томске, сегодня в Красноярске. Ветер северо-восточный, и Красноярский край даёт задымление».
При этом Западно-Сибирский гидрометцентр отметил в области высокую, а в Краснозёрском и Барабинском районах области — чрезвычайную пожароопасность. Такие же прогнозы даёт ФБУ «Авиалесоохрана».
Волна лесных пожаров прошла по Новосибирской области весной — МЧС тогда отмечало, что главной их причиной были сами новосибирцы.
В последние дни в городе также стоят туманы — фотограф НГС запечатлел, как они окутывают Обь.