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Новосибирск заволокло дымкой с запахом гари

Ветер принёс в город дым от пожаров под Красноярском

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Новосибирцы заметили в воздухе запах гари

Фото: архив НГС

Днём 21 июля над Новосибирском повисла дымка — читатели НГС почувствовали в воздухе запах гари.

Сервис CityAir оценивает загрязнение воздуха на 8 баллов из 10, ситуация стала ухудшаться около 2 часов ночи.

По информации ГУ МЧС по Новосибирской области, вокруг города пожаров сегодня не было.

«Вокруг Новосибирска пожаров нет, это красноярские пожары нам дают задымление, — пояснили в МЧС. — Вчера были в Томске, сегодня в Красноярске. Ветер северо-восточный, и Красноярский край даёт задымление».

При этом Западно-Сибирский гидрометцентр отметил в области высокую, а в Краснозёрском и Барабинском районах области — чрезвычайную пожароопасность. Такие же прогнозы даёт ФБУ «Авиалесоохрана».

Волна лесных пожаров прошла по Новосибирской области весной — МЧС тогда отмечало, что главной их причиной были сами новосибирцы.

В последние дни в городе также стоят туманы — фотограф НГС запечатлел, как они окутывают Обь.

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дымкалесные пожары

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КОММЕНТАРИИ (43)

знаток
21 июл 2019 в 12:08

с экологией у нас полная стабильность - её у нас, просто напросто, нет.

Berkov
21 июл 2019 в 12:26

Главная причина лесных пожаров у нас уже 19 лет в кремле сидит... А не развалили бы так лесохрану - не было бы массовых пожаров.

ЫЫЫ
21 июл 2019 в 12:11

Там, походу, ваще трындец...