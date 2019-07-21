Лось погиб под колёсами иномарки под Новосибирском

Как рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, авария произошла в полночь на 66-м км трассы «Сибирь», вызов полицейским поступил в 00:06. Семья с двумя детьми 3 и 13 лет ехала на Toyota Camry в сторону Томска.

Ночью 21 июля в Мошковском районе на трассу выбежал лось — в результате аварии пострадали дети, а животное погибло.

В аварии у автомобиля смяло капот и выбило ветровое стекло

«Лось внезапно выбежал на дорогу, водитель не успел сориентироваться», — рассказали в МВД, добавив, что сотрудники полиции ещё разбираются в происшествии.

В результате удара подросток в машине, по предварительным данным, получил сотрясение мозга, взрослые и второй ребёнок не пострадали. В полиции уточнили, что семья приняла решение самостоятельно обратиться за медицинской помощью в Новосибирске.



Ещё одно ДТП с лосем произошло 12 июля. Чтобы предупредить водителей, в Новосибирской области установили специальные дорожные знаки: чаще всего лоси выходят на Чуйский тракт и Северный объезд.