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Лось погиб под колёсами иномарки под Новосибирском

Водитель не успел сориентироваться и уйти от удара

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Фото: Александр Агафонов / НГС

Ночью 21 июля в Мошковском районе на трассу выбежал лось — в результате аварии пострадали дети, а животное погибло.

Как рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, авария произошла в полночь на 66-м км трассы «Сибирь», вызов полицейским поступил в 00:06. Семья с двумя детьми 3 и 13 лет ехала на Toyota Camry в сторону Томска.

В аварии у автомобиля смяло капот и выбило ветровое стекло

В аварии у автомобиля смяло капот и выбило ветровое стекло

«Лось внезапно выбежал на дорогу, водитель не успел сориентироваться», — рассказали в МВД, добавив, что сотрудники полиции ещё разбираются в происшествии.

В результате удара подросток в машине, по предварительным данным, получил сотрясение мозга, взрослые и второй ребёнок не пострадали. В полиции уточнили, что семья приняла решение самостоятельно обратиться за медицинской помощью в Новосибирске.

Ещё одно ДТП с лосем произошло 12 июля. Чтобы предупредить водителей, в Новосибирской области установили специальные дорожные знаки: чаще всего лоси выходят на Чуйский тракт и Северный объезд.

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КОММЕНТАРИИ (29)

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21 июл 2019 в 11:23

Родители зачем детей так поздно везут?
Что за надобность такая "в ночь" ехать?!
Хорошо еще, что лось их остановил без особых для семьи проблем.
А могло бы быть все и гораздо хуже е
ведь!
Ночью очень опасно ездить, почему родители своих детей не берегут?!

Нарисованные картинки
21 июл 2019 в 11:35

Вообще то, в развитых странах потоки диких животных и автомобилей разводят! А у нас, что для автомобилей почти кругом "встречка", что для животных! А если серьезно, то делаются специальные "мосты-путепроводы" или "тоннели-путепроводы" для животных с одной стороны автотрассы на другу. А остальная же часть дороги 100% огораживается сеткой или забором! Есть даже специальный прикорм для животных.
Так-что здесь полностью вина владельца дорожной инфраструктуры: обустройства (мосты/тоннели, ограждения) для организованного пропуска животных отсутствуют полностью!
Да! А нарисованные картинки с дорожными знаками лоси не понимают...

непруль
21 июл 2019 в 11:16

Осторожнее надо быть за рулём! Особенно когда дети малые в салоне!..