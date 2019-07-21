«Её было видно невооружённым глазом»: новосибирец сфотографировал космическую ракету в небе

Новосибирский астрофотограф Герман Марков опубликовал в своём Instagram снимок летящей ракеты — в 23:28 по новосибирскому времени она была запущена с космодрома «Байконур» на МКС.



«Ракета в проводах. Менее часа назад с момента публикации этого поста <...> была запущена ракета "Союз-ФГ" с пилотируемым космическим кораблем "Союз МС-13" на Международную космическую станцию. Ожидал яркую так называемую "медузу" от выхлопов этой ракеты, но, к сожалению, Солнце опустилось уже достаточно низко и практически не подсвечивало эту ракету. Тем не менее её было видно невооружённым глазом», — написал Герман Марков в своём посте.

