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«Её было видно невооружённым глазом»: новосибирец сфотографировал космическую ракету в небе

Эта ракета стартовала несколько часов назад с космодрома «Байконур»

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По словам фотографа, ракету можно было разглядывать в течение 30 секунд  

Фото: Герман Марков

Новосибирский астрофотограф Герман Марков опубликовал в своём Instagram снимок летящей ракеты — в 23:28 по новосибирскому времени она была запущена с космодрома «Байконур» на МКС. 

«Ракета в проводах. Менее часа назад с момента публикации этого поста <...> была запущена ракета "Союз-ФГ" с пилотируемым космическим кораблем "Союз МС-13" на Международную космическую станцию. Ожидал яркую так называемую "медузу" от выхлопов этой ракеты, но, к сожалению, Солнце опустилось уже достаточно низко и практически не подсвечивало эту ракету. Тем не менее её было видно невооружённым глазом», — написал Герман Марков в своём посте. 

Астрофотограф рассказал корреспонденту НГС, что знал точное время запуска ракеты, поэтому успел её снять. 

«Про пуск этот я заранее знал, нашёл информацию в тематических группах, также информация выкладывается на сайте Роскосмоса. <...> Она летела со скоростью большинства спутников, видимых глазом на небе. У меня её можно было в течение 30 секунд хорошо разглядывать, потом она потеряла яркость. Плюс у меня с той стороны горизонт не очень открыт, пролёт ракеты я видел не с самого начала», — добавил новосибирец. 

В мае Герман Марков опубликовал снимок туманности Вуаль — на съёмку он потратил 22 часа

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КОММЕНТАРИИ (3)

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21 июл 2019 в 01:25

На тополь больше похожа, на Америку наверно

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21 июл 2019 в 01:24

Какой молодец!
Не спит человек в столь поздний час.
Интересуется.
Любознательный!