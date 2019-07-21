«Её было видно невооружённым глазом»: новосибирец сфотографировал космическую ракету в небе

По словам фотографа, ракету можно было разглядывать в течение 30 секунд
Фото: Герман Марков
Новосибирский астрофотограф Герман Марков опубликовал в своём Instagram снимок летящей ракеты — в 23:28 по новосибирскому времени она была запущена с космодрома «Байконур» на МКС.
«Ракета в проводах. Менее часа назад с момента публикации этого поста <...> была запущена ракета "Союз-ФГ" с пилотируемым космическим кораблем "Союз МС-13" на Международную космическую станцию. Ожидал яркую так называемую "медузу" от выхлопов этой ракеты, но, к сожалению, Солнце опустилось уже достаточно низко и практически не подсвечивало эту ракету. Тем не менее её было видно невооружённым глазом», — написал Герман Марков в своём посте.
Астрофотограф рассказал корреспонденту НГС, что знал точное время запуска ракеты, поэтому успел её снять.
«Про пуск этот я заранее знал, нашёл информацию в тематических группах, также информация выкладывается на сайте Роскосмоса. <...> Она летела со скоростью большинства спутников, видимых глазом на небе. У меня её можно было в течение 30 секунд хорошо разглядывать, потом она потеряла яркость. Плюс у меня с той стороны горизонт не очень открыт, пролёт ракеты я видел не с самого начала», — добавил новосибирец.
В мае Герман Марков опубликовал снимок туманности Вуаль — на съёмку он потратил 22 часа.