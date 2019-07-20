На Октябрьском мосту грузовик въехал в Toyota Mark II: водитель легковушки в это время менял колесо

Сегодня вечером на Октябрьском мосту в Новосибирске грузовик Volvo въехал в стоящий на проезжей части автомобиль Toyota Mark II — ДТП произошло на мосту при движении в сторону левого берега.



В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили факт столкновения автомобилей.

«В 20:11 поступило сообщение в полицию о том, что было столкновение на Коммунальном мосту легкового и грузового автомобилей. В настоящее время известно, что пострадавших нет. <...> Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства данного дорожного происшествия», — пояснили в полиции.

