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Происшествия

На Октябрьском мосту грузовик въехал в Toyota Mark II: водитель легковушки в это время менял колесо

В полиции сообщили, что пострадавших нет

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Задняя часть иномарки сильно повреждена 

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Сегодня вечером на Октябрьском мосту в Новосибирске грузовик Volvo въехал в стоящий на проезжей части автомобиль Toyota Mark II — ДТП произошло на мосту при движении в сторону левого берега. 

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили факт столкновения автомобилей. 

«В 20:11 поступило сообщение в полицию о том, что было столкновение на Коммунальном мосту легкового и грузового автомобилей. В настоящее время известно, что пострадавших нет. <...> Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства данного дорожного происшествия», — пояснили в полиции. 

Как сообщает паблик «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"», водитель «Тойоты» занимался заменой колеса у своего автомобиля — в этот момент в заднюю часть легковушки въехал грузовик. «От удара крышка багажника, крыло и бампер "Тойоты" оказались уничтожены. Также седан лишился и заднего стекла. У "Вольво" разбиты фара и пластик на правой стороне», — сообщает «АСТ-54».

У грузовика разбита правая фара

У грузовика разбита правая фара

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КОММЕНТАРИИ (6)

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20 июл 2019 в 22:12

Марк 2 жалко :(( .хорошая Машинка ,хоть и старая.Водителя грузовика не оправдываю,чатился поди :((,но водитель. Марк 2 мог выставить знак или хотя бы повесить жилет на зеркало машины, дав понять что «сломался»:((Вот сами создаёте себе проблемы..

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20 июл 2019 в 22:11

Наверно знак не выставил! Вобще лучше б с моста съехал и поменял бы колесо без проблем!

Гость
20 июл 2019 в 22:04

Ну! Диванные эксперты! Где вы? Начинайте! Клоунаду! Постановка и так далее! У нас в городе пока телефон будет в пуках водителя или карта до таджика который таксует , это будет всегда!