На Октябрьском мосту грузовик въехал в Toyota Mark II: водитель легковушки в это время менял колесо

Задняя часть иномарки сильно повреждена
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Сегодня вечером на Октябрьском мосту в Новосибирске грузовик Volvo въехал в стоящий на проезжей части автомобиль Toyota Mark II — ДТП произошло на мосту при движении в сторону левого берега.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили факт столкновения автомобилей.
«В 20:11 поступило сообщение в полицию о том, что было столкновение на Коммунальном мосту легкового и грузового автомобилей. В настоящее время известно, что пострадавших нет. <...> Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства данного дорожного происшествия», — пояснили в полиции.
Как сообщает паблик «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"», водитель «Тойоты» занимался заменой колеса у своего автомобиля — в этот момент в заднюю часть легковушки въехал грузовик. «От удара крышка багажника, крыло и бампер "Тойоты" оказались уничтожены. Также седан лишился и заднего стекла. У "Вольво" разбиты фара и пластик на правой стороне», — сообщает «АСТ-54».
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