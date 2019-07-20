Фото: колодец на проезжей части на улице Котовского прикрыли дорожным знаком

В Ленинском районе Новосибирска колодец на проезжей части прикрыли дорожным знаком — об этом в редакцию сообщил читатель НГС Дмитрий Мишин. Лежащий в яме дорожный знак «Сужение дороги справа» на улице Котовского новосибирец сфотографировал сегодня вечером.



«Яму с колодцем на проезжей части улицы Котовского прикрыли дорожным знаком. Наверное, чтобы с воздуха было лучше видно. Это в районе пешеходного перехода у остановки «Зональный институт». Колодец закрыт, но он ниже уровня асфальта, и вокруг, как видно на фото, выбито углубление по кругу», — рассказал Дмитрий.