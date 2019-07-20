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Дороги и транспорт

Фото: колодец на проезжей части на улице Котовского прикрыли дорожным знаком

Лежащий в яме дорожный знак заметил читатель НГС

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Яму с колодцем прикрыли дорожным знаком «Сужение дороги справа»

Фото: Дмитрий Мишин

В Ленинском районе Новосибирска колодец на проезжей части прикрыли дорожным знаком — об этом в редакцию сообщил читатель НГС Дмитрий Мишин. Лежащий в яме дорожный знак «Сужение дороги справа» на улице Котовского новосибирец сфотографировал сегодня вечером. 

«Яму с колодцем на проезжей части улицы Котовского прикрыли дорожным знаком. Наверное, чтобы с воздуха было лучше видно. Это в районе пешеходного перехода у остановки «Зональный институт». Колодец закрыт, но он ниже уровня асфальта, и вокруг, как видно на фото, выбито углубление по кругу», — рассказал Дмитрий. 

Также он отметил, что яма частично засыпана крупными камнями.

Яма с колодцем находится недалеко от остановки «Зональный институт»

Яма с колодцем находится недалеко от остановки «Зональный институт»

Недавно новосибирец заметил, что на площади Лыщинского просел асфальт — мужчина обнаружил дыру на кольцевой развязке

Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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открытый колодец

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КОММЕНТАРИИ (14)

555
20 июл 2019 в 20:40

НГС, почему молчим, с Иркутска стартовал на воздушном шаре, в Грузию очередной турист"!? Семейство Дроновых летят попробовать, Хинкали говорят ни когда не ели,!

))):)
20 июл 2019 в 20:35

очень хорошая новость для сайта

Белуха
20 июл 2019 в 20:31

Не город, а село. А еще претендуем на звание столицы Сибири! Городские власти совсем город забросили.