«Мы не хотим как обычные люди»: влюблённые сибиряки поехали до Грузии на велосипедах

Анастасия Епифанова и Андрей Дорошко накопили на велотур и теперь могут путешествовать до осени
Фото: instagram.com/two_well_trip
Влюблённая пара из Красноярска Андрей Дорошко и Анастасия Епифанова поехали в велотур по стране, а в итоге хотят доехать до Грузии. Сегодня жених и невеста приехали в первый крупный город своего путешествия — Новосибирск.
Андрей Дорошко и Анастасия Епифанова выехали из родного Красноярска на велосипедах 14 июля, а сегодня они добрались до Новосибирска. В путешествие по России и Грузии они поехали перед свадьбой.
«Мы вообще в январе решили переехать в другую страну (в Грузию. — Прим. ред.), и вот решили на велосипедах [поехать]. Всё приготовили, купили велосипеды, снаряжение, выехали 14 июля [из Красноярска]. Сегодня седьмой день, и мы приехали в Новосибирск. Здесь будем ночевать и завтра поедем, скорее всего, дальше», — рассказала корреспонденту НГС Анастасия Епифанова.
Во время путешествия они живут в палатках, а в крупных городах останавливаются в хостелах или гостиницах. По словам невесты, привыкнуть к аскетичным условиям было не так просто (по утрам в палатке холодно, и помыться негде), но в итоге они уже освоились.
В ближайшие два месяца сибиряки планируют проехать также Омск, Курган, Челябинск, Уфу, Самару, Сызрань, Саратов, Волгоград, Минеральные воды и Владикавказ, а оттуда — в Грузию.
Как объяснила Анастасия Епифанова, на путешествие они копили заранее — оно должно закончиться ближе к сентябрю.
«Мы зимой думали — и он, и я, что мы не хотим работать с 9 до 5, как обычные люди, сидеть в офисах, всё такое. Решили один из первых этапов пройти именно не как все, а поехать и попробовать [испытать себя]», — добавила велосипедистка.
На странице тура в Instagram она добавила, что хочет увидеть мир, а не «брать ипотеки, рожать и наслаждаться бытовухой в 21 год!».
На этой неделе в Новосибирск также приехала 43-летняя путешественница из Ставрополя Наталья Иванова — у неё сахарный диабет, но это не помешает ей проехать 11 тысяч километров по стране.