«Мы не хотим как обычные люди»: влюблённые сибиряки поехали до Грузии на велосипедах

Влюблённая пара из Красноярска Андрей Дорошко и Анастасия Епифанова поехали в велотур по стране, а в итоге хотят доехать до Грузии. Сегодня жених и невеста приехали в первый крупный город своего путешествия — Новосибирск.



Андрей Дорошко и Анастасия Епифанова выехали из родного Красноярска на велосипедах 14 июля, а сегодня они добрались до Новосибирска. В путешествие по России и Грузии они поехали перед свадьбой.



«Мы вообще в январе решили переехать в другую страну (в Грузию. — Прим. ред.), и вот решили на велосипедах [поехать]. Всё приготовили, купили велосипеды, снаряжение, выехали 14 июля [из Красноярска]. Сегодня седьмой день, и мы приехали в Новосибирск. Здесь будем ночевать и завтра поедем, скорее всего, дальше», — рассказала корреспонденту НГС Анастасия Епифанова.