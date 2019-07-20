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Он и она
Истории

«Мы не хотим как обычные люди»: влюблённые сибиряки поехали до Грузии на велосипедах

Они мечтают посмотреть мир, а не «брать ипотеки, рожать и наслаждаться бытовухой в 21 год»

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Анастасия Епифанова и Андрей Дорошко накопили на велотур и теперь могут путешествовать до осени

Фото: instagram.com/two_well_trip

Влюблённая пара из Красноярска Андрей Дорошко и Анастасия Епифанова поехали в велотур по стране, а в итоге хотят доехать до Грузии. Сегодня жених и невеста приехали в первый крупный город своего путешествия — Новосибирск.

Андрей Дорошко и Анастасия Епифанова выехали из родного Красноярска на велосипедах 14 июля, а сегодня они добрались до Новосибирска. В путешествие по России и Грузии они поехали перед свадьбой.

«Мы вообще в январе решили переехать в другую страну (в Грузию. — Прим. ред.), и вот решили на велосипедах [поехать]. Всё приготовили, купили велосипеды, снаряжение, выехали 14 июля [из Красноярска]. Сегодня седьмой день, и мы приехали в Новосибирск. Здесь будем ночевать и завтра поедем, скорее всего, дальше», — рассказала корреспонденту НГС Анастасия Епифанова.

Во время путешествия они живут в палатках, а в крупных городах останавливаются в хостелах или гостиницах. По словам невесты, привыкнуть к аскетичным условиям было не так просто (по утрам в палатке холодно, и помыться негде), но в итоге они уже освоились.

В ближайшие два месяца сибиряки планируют проехать также Омск, Курган, Челябинск, Уфу, Самару, Сызрань, Саратов, Волгоград, Минеральные воды и Владикавказ, а оттуда — в Грузию.

Как объяснила Анастасия Епифанова, на путешествие они копили заранее — оно должно закончиться ближе к сентябрю.

«Мы зимой думали — и он, и я, что мы не хотим работать с 9 до 5, как обычные люди, сидеть в офисах, всё такое. Решили один из первых этапов пройти именно не как все, а поехать и попробовать [испытать себя]», — добавила велосипедистка.

На странице тура в Instagram она добавила, что хочет увидеть мир, а не «брать ипотеки, рожать и наслаждаться бытовухой в 21 год!».

На этой неделе в Новосибирск также приехала 43-летняя путешественница из Ставрополя Наталья Иванова — у неё сахарный диабет, но это не помешает ей проехать 11 тысяч километров по стране.

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КОММЕНТАРИИ (11)

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20 июл 2019 в 19:09

Вино там не пейте, ничего не кушайте, возьмите с собой доширак скрепецкий. Ибо так повелевает вам ваш вождь

20 июл 2019 в 19:05

Жить под Бруклинским мостом, в картонной коробке гораздо романтичней и проще.

Патриот
20 июл 2019 в 19:08

Стыдно за простых обывателей и прожигателей жизни. Не живут а существуют не принимая активного участия в жизни страны и общества. В то время, как страна борется и спасает мир от падения в пропасть эти молодые бездельники прожигают время в пустую. Ничего делать не умеют и нехотят уметь. В их жизни нет места подвигу и великим свершениям. Стыдно за нашу молодёжь.