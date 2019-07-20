«Это большая потеря»: директор бердской спортивной школы погиб в ночном пожаре

«Это большая потеря как для бердского спорта, так и для всего города. Валерий Александрович являлся основателем спортивной школы "Бердск", воспитавшим не одно поколение спортсменов, известных далеко за пределами нашего города», — сообщили в бердском отделе спорта.

О смерти директора спортивной школы «Бердск» Валерия Блинова сообщили на официальной странице отдела физической культуры и спорта Бердска в группе «ВКонтакте». По данным отдела, он погиб на пожаре.

Ночью 20 июля сгорел дом 61-летнего Валерия Блинова — известного бердчанина, основавшего детскую спортивную школу, в которой воспитывались несколько поколений спортсменов. Пожар случился в садовом обществе «Морозовское» Искитимского района Новосибирска.

Издание «Бердск-Онлайн» написало со ссылкой на источники, что Валерий Блинов, скорее всего, в момент пожара на своей даче спал и вовремя не заметил опасность.



«Когда на место происшествия выехали пожарные, дом был почти разрушен огнём. Хозяина дачи долго искали на пожаре. Но спасти его было уже невозможно», — сообщило бердское СМИ.



В ГУ МЧС сообщили, что дом в СНТ «Морозовское» Искитимского района загорелся в 23:26 вчера, 19 июля.



«На момент прибытия первого пожарного подразделения дом горел по всей площади. В результате пожара огнем уничтожена крыша и перекрытие дома, поврежден автомобиль», — сообщили в МЧС. Пожар был ликвидирован 20 июля в 1:50.



Прощание с Валерием Блиновым состоится 22 июля в 12.00 в бердском храме Богоявления Господня (улица Боровая, 111).



Ранее после пожара на даче в обществе «Цветущая Сибирь» в Новосибирске в реанимацию попал хозяин дома. Когда пожарные приехали, кирпичный дачный дом уже горел открытым огнём.

