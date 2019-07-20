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В Центральном парке срубили берёзы — горожане заподозрили, что там застройка

Администрация парка заверила, что получила все необходимые разрешения

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Спиленные деревья лежат на территории Центрального парка

Фото: читатель НГС

Посетители Центрального парка Новосибирска возмутились вырубкой десятков берёз на территории — в руководстве утверждают, что действуют законно.

О вырубке деревьев в редакцию НГС сообщил очевидец.

«Речь не идёт о больных или старых деревьях. Срубили молодые крепкие березы, которые образовывали аллею. Явно готовят площадку под какую-то застройку. Совсем ничего святого не осталось», — возмутился посетитель Центрального парка.

Сейчас работы уже окончены — деревья лежат в куче на траве.

Очевидец предполагает, что берёзы были молодыми

Очевидец предполагает, что берёзы были молодыми

«Деревья не молодые, деревья аварийные, все они спилены с разрешения инстанций, которые уполномочены подписывать документы на снос деревьев.

Мы понимаем, что есть лес, а есть парковая зона. За парковой зоной нужен уход, который давным-давно не осуществлялся уже. Поэтому деревья друг на друга давят, мешают расти, особенно ценные породы, такие как липа, сосна, кедр, лиственница. Растут всякие тополя да клёны и тому подобное. И сейчас приводится всё в порядок», — ответил на обвинения директор Центрального парка Андрей Былин.

Вместо старых деревьев в парке высадят новые, пообещали в администрации

Вместо старых деревьев в парке высадят новые, пообещали в администрации

Он заверил, что вместо срубленных деревьев скоро появятся новые.

Ранее, 12 июля, новосибирцы заметили, что в сквере Славы в Ленинском районе Новосибирска рабочие спилили деревья, которые росли на площадке перед Вечным огнём. По информации властей, старые деревья убрали из-за реконструкции сквера.

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КОММЕНТАРИИ (15)

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20 июл 2019 в 17:02

Нынешние городские власти войдут в историю своими вырубками парков и скверов ради магазинов, ларьков и прочих заведений. Точечная застройка процветает, хотя Локоть помнится клятвенно обещал бороться с ней. Страшно представить, что будет в ближайшую пятилетку, если он победит снова

Служили Вместе Мы У Генерала Кумова
20 июл 2019 в 16:48

Руби всё под корень !!! Раз само растаяло , то само и вырастет !!! Чем дышать только будем непонятно !

Куница
20 июл 2019 в 17:06

Каждое лето у нас деревья в Новосибирске рубят. Надо штрафовать уже чиновников за каждую срубленную березу. И заставлять сажать вместо одного срубленного дерева сразу 10 новых