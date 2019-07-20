В Центральном парке срубили берёзы — горожане заподозрили, что там застройка

Посетители Центрального парка Новосибирска возмутились вырубкой десятков берёз на территории — в руководстве утверждают, что действуют законно.



О вырубке деревьев в редакцию НГС сообщил очевидец.



«Речь не идёт о больных или старых деревьях. Срубили молодые крепкие березы, которые образовывали аллею. Явно готовят площадку под какую-то застройку. Совсем ничего святого не осталось», — возмутился посетитель Центрального парка.



Сейчас работы уже окончены — деревья лежат в куче на траве.

