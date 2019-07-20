В Центральном парке срубили берёзы — горожане заподозрили, что там застройка

Спиленные деревья лежат на территории Центрального парка
Фото: читатель НГС
Посетители Центрального парка Новосибирска возмутились вырубкой десятков берёз на территории — в руководстве утверждают, что действуют законно.
О вырубке деревьев в редакцию НГС сообщил очевидец.
«Речь не идёт о больных или старых деревьях. Срубили молодые крепкие березы, которые образовывали аллею. Явно готовят площадку под какую-то застройку. Совсем ничего святого не осталось», — возмутился посетитель Центрального парка.
Сейчас работы уже окончены — деревья лежат в куче на траве.
«Деревья не молодые, деревья аварийные, все они спилены с разрешения инстанций, которые уполномочены подписывать документы на снос деревьев.
Мы понимаем, что есть лес, а есть парковая зона. За парковой зоной нужен уход, который давным-давно не осуществлялся уже. Поэтому деревья друг на друга давят, мешают расти, особенно ценные породы, такие как липа, сосна, кедр, лиственница. Растут всякие тополя да клёны и тому подобное. И сейчас приводится всё в порядок», — ответил на обвинения директор Центрального парка Андрей Былин.
Он заверил, что вместо срубленных деревьев скоро появятся новые.
Ранее, 12 июля, новосибирцы заметили, что в сквере Славы в Ленинском районе Новосибирска рабочие спилили деревья, которые росли на площадке перед Вечным огнём. По информации властей, старые деревья убрали из-за реконструкции сквера.