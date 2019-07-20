Толпа голодных новосибирцев встала в очередь за барнаульской шаурмой, на которую дали скидку

Посетители готовы были стоять в очереди, чтобы купить пиццу со скидкой
Фото: Стас Соколов / НГС
Первое в Новосибирске заведение сети «Грильница» (Барнаул) начало работать сегодня на улице Челюскинцев. Пришедшие на открытие посетители готовы были ждать шаурму и пиццу по полчаса и больше.
«Грильница» открылась на первом этаже бизнес-центра на Челюскинцев, 14/2. Раньше здесь работал магазин непродовольственных товаров.
Запуск новосибирского заведения затянулся. Первоначально оно должно было начать работать ещё весной, потом срок открытия был сдвинут на 30 июня (компания даже разместила наружную рекламу с этой датой).
У входа посетителей и просто прохожих встречало выступление девушки-гимнастки. Она была одета в яркий розовый костюм с блестками и крутила обручи, что, видимо, должно было символизировать основные блюда сети: шаурму, пиццу и хот-доги.
Всё небольшое помещение кафе было заполнено людьми. Очередь начиналась еще в дверях и практически не двигалась. В момент, когда корреспондент НГС входил внутрь, какой-то раздраженный мужчина, стоявший в хвосте, развернулся и двинулся к выходу, сердито бросив: «Они ещё и готовить не начинали».
Вновь прибывающую публику, впрочем, это не останавливало. Готовность ждать пиццу с шаурмой по полчаса и более они объясняли обещанной сетью 50% скидкой.
«Грильница» — популярный алтайский фастфуд. У сети восемь точек в Барнауле, две в Бийске и одна в Новоалтайске. В этом году компания решилась на серьезную территориальную экспансию. Кроме Новосибирска заведения сети должны открыться в Новокузнецке, Томске и Красноярске.
Меню заведения представляет собой смесь наиболее популярных блюд фастфуда: шарума, пицца, хот-доги.
Цены на шаурму (11 видов) начинаются со 115 рублей (за сверток 220 грамм). Пицца весом 1200 грамм (15 видов) стоит 669 рублей. Хот-доги стоят от 139 рублей.
Кроме точки на Челюскинцев, «Грильница» собирается открыть заведение на улице Ленина, в павильоне, где раньше работало заведение «Чудо-Блюдо».
«Грильница» — не единственная ресторанная компания из Барнаула, которая пришла в Новосибирск в последнее время. В июне в районе метро Студенческая начала работать первая новосибирская точка сети «Гриль