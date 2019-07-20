Толпа голодных новосибирцев встала в очередь за барнаульской шаурмой, на которую дали скидку

Первое в Новосибирске заведение сети «Грильница» (Барнаул) начало работать сегодня на улице Челюскинцев. Пришедшие на открытие посетители готовы были ждать шаурму и пиццу по полчаса и больше.



«Грильница» открылась на первом этаже бизнес-центра на Челюскинцев, 14/2. Раньше здесь работал магазин непродовольственных товаров.

Запуск новосибирского заведения затянулся. Первоначально оно должно было начать работать ещё весной, потом срок открытия был сдвинут на 30 июня (компания даже разместила наружную рекламу с этой датой).

