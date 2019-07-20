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Происшествия

«Всю пятницу у них был скандал»: новосибирец вышел в окно после ссоры с родными. Он остался жив

Соседи семьи, живущей на улице Танковой, написали на них уже 12 заявлений в полицию

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Полиция всё время приезжает к дому на Танковой, 6, но сделать с шумной семьёй ничего не получается

Фото: Ольга Бурлакова / НГС, читательница

Житель дома на улице Танковой в Калининском районе Новосибирска вышел в окно третьего этажа после семейной ссоры. Его увезли в больницу, жизни новосибирца уже ничего не угрожает.

Об инциденте, произошедшем поздно вечером 19 июля, на улице Танковой, 6 корреспонденту НГС сообщила соседка выпавшего новосибирца. 

«Всю пятницу у них был скандал — посуду били, колошматили, в итоге в 21:20 он вышел с балкона. Мать даже не выглянула в окно от того, что сын у неё выпал», — рассказала соседка, представившаяся Татьяной.

По её данным, он повредил нос, у него подозревают перелом таза.

«На вопрос врачей, сколько выпил, [он] ответил, что минимум полтора литра водки», — уверена соседка.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС подтвердили, что житель Танковой действительно выпал из окна третьего этажа и остался жив.

«Сотрудники полиции на место выезжали, также прибывала скорая помощь, в настоящее время данный гражданин находится в больнице. Его жизни ничего не угрожает», — прокомментировали в полиции.

По словам Татьяны, с февраля соседи написали на семью, проживающую в этом доме, 12 заявлений в полицию, администрацию района и прокуратуру. Сотрудники полиции приезжают, но, по всей видимости, не могут повлиять на шумную семью.

«Мы уже устали от них. Для нас беда в чём? Ладно, они днём шумят. У нас маленькие дети. Ни днём у меня ребёнок поспать не может, ни ночью. А это ночи напролёт: шум, гам, что-то кидают. Вы представляете, какой ночью раскат идёт? У меня дети на кровати подпрыгивают. Это кошмар, и нигде помощи никакой нет», — заявила соседка.

Ранее на улице Прибрежной в Новосибирске шумные соседи избили жильца из-за жалоб в полицию — они держали в страхе весь дом. Корреспондент НГС выяснила у экспертов, какой метод с буйными соседями действительно подействует, и юристы рекомендовали жильцам многоквартирных домов действовать сообща — ставить видеокамеры и писать коллективные жалобы.

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КОММЕНТАРИИ (2)

лена путина
20 июл 2019 в 16:07

да там поди кусты?

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20 июл 2019 в 16:04

эхх, как скучно я живу))