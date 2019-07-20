«Всю пятницу у них был скандал»: новосибирец вышел в окно после ссоры с родными. Он остался жив

«Всю пятницу у них был скандал — посуду били, колошматили, в итоге в 21:20 он вышел с балкона. Мать даже не выглянула в окно от того, что сын у неё выпал», — рассказала соседка, представившаяся Татьяной.

Житель дома на улице Танковой в Калининском районе Новосибирска вышел в окно третьего этажа после семейной ссоры. Его увезли в больницу, жизни новосибирца уже ничего не угрожает.

По её данным, он повредил нос, у него подозревают перелом таза.



«На вопрос врачей, сколько выпил, [он] ответил, что минимум полтора литра водки», — уверена соседка.



В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС подтвердили, что житель Танковой действительно выпал из окна третьего этажа и остался жив.



«Сотрудники полиции на место выезжали, также прибывала скорая помощь, в настоящее время данный гражданин находится в больнице. Его жизни ничего не угрожает», — прокомментировали в полиции.



По словам Татьяны, с февраля соседи написали на семью, проживающую в этом доме, 12 заявлений в полицию, администрацию района и прокуратуру. Сотрудники полиции приезжают, но, по всей видимости, не могут повлиять на шумную семью.



«Мы уже устали от них. Для нас беда в чём? Ладно, они днём шумят. У нас маленькие дети. Ни днём у меня ребёнок поспать не может, ни ночью. А это ночи напролёт: шум, гам, что-то кидают. Вы представляете, какой ночью раскат идёт? У меня дети на кровати подпрыгивают. Это кошмар, и нигде помощи никакой нет», — заявила соседка.

