«Почистили песок от стекла»: сотни сибиряков в трусах и купальниках переплыли Обь

В заплыве участвовало около 300 новосибирцев — любителей и профессионалов
Фото: Густаво Зырянов / НГС
Днём 20 июля сотни новосибирцев переплыли Обь — дистанция составила более 2 километров. Самому медленному участнику пообещали подарить топор.
В часовом заплыве фестиваля «Сибирская волна» поучаствовало, по примерным оценкам, около 300 человек. Они стартовали на пляже парка отдыха «Бугринская роща», а финишировали — на Михайловской набережной у причала «Чайки».
«Время ограничено 60 минутами. К заплыву допускаются пловцы от 18 лет, имеющие плавательную подготовку не ниже третьего спортивного разряда. Участник, преодолевший дистанцию последним, получит символический подарок — топор», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Дистанция составила около 2,3 километра. По словам участницы заплыва Марии Вастистовой, заплыв дался довольно легко — этому способствовала и хорошая погода.
«На самом деле всё очень было хорошо, Обь уже прогрета, мы удачно выплыли — было солнышко, поэтому там было видно все ключевые ориентиры. Когда уже вылезли на сушу — сейчас уже дождём помочило, а в тот момент дождя не было. Проплыли хорошо, хотя течение было сильное, меня снесло чуть дальше финиша», — рассказала НГС участница.
Она добавила, что вода была довольно прозрачной, также организаторы накануне «почистили песок от стекла».
Помимо заплыва на фестивале прошёл и забег на дистанции 6 и 10 километров. Участие в забеге стоило 500 рублей, в заплыве — 700 рублей, оба мероприятия были благотворительными.
«Вырученные средства пойдут на оказание помощи тем, кто в ней нуждается», — пояснили в мэрии.
Видео Густаво Зырянова
Сибиряки переплывают Обь не только тёплым летом, но и весной, когда река ещё ледяная. В апреле четверо морозоустойчивых новосибирцев поплавали по Оби, причём преодолели 2 километра довольно быстро — всего за полчаса.