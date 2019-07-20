20 июля суббота
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 2/10
usd 62.87
eur 70.79
  • 4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +25°С
Пробки 2/10
usd 62.87
eur 70.79

Все новости

Все новости
Спорт
Фоторепортаж

«Почистили песок от стекла»: сотни сибиряков в трусах и купальниках переплыли Обь

По словам участницы, вода была довольно прозрачной и тёплой

Поделиться

2 847
23 Обсудить

В заплыве участвовало около 300 новосибирцев — любителей и профессионалов

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Днём 20 июля сотни новосибирцев переплыли Обь — дистанция составила более 2 километров. Самому медленному участнику пообещали подарить топор.

В часовом заплыве фестиваля «Сибирская волна» поучаствовало, по примерным оценкам, около 300 человек. Они стартовали на пляже парка отдыха «Бугринская роща», а финишировали — на Михайловской набережной у причала «Чайки».

Перед заплывом лучше размяться — всё-таки путь был не близким

Перед заплывом лучше размяться — всё-таки путь был не близким

«Время ограничено 60 минутами. К заплыву допускаются пловцы от 18 лет, имеющие плавательную подготовку не ниже третьего спортивного разряда. Участник, преодолевший дистанцию последним, получит символический подарок — топор», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.

В мероприятии могли участвовать только взрослые горожане (от 18 лет)

В мероприятии могли участвовать только взрослые горожане (от 18 лет)

За пловцами приглядывали спасатели — мало ли на что наткнёшься в Оби&nbsp;

За пловцами приглядывали спасатели — мало ли на что наткнёшься в Оби 

Они стартовали с пляжа в 12:00, нужно было преодолеть дистанцию 2 километра за час

Они стартовали с пляжа в 12:00, нужно было преодолеть дистанцию 2 километра за час

Дистанция составила около 2,3 километра. По словам участницы заплыва Марии Вастистовой, заплыв дался довольно легко — этому способствовала и хорошая погода.

«На самом деле всё очень было хорошо, Обь уже прогрета, мы удачно выплыли — было солнышко, поэтому там было видно все ключевые ориентиры. Когда уже вылезли на сушу — сейчас уже дождём помочило, а в тот момент дождя не было. Проплыли хорошо, хотя течение было сильное, меня снесло чуть дальше финиша», — рассказала НГС участница.

Вода была довольно тёплой и чистой, заверили участники

Вода была довольно тёплой и чистой, заверили участники

Группы поддержки были довольно активными — они состояли из тех, кто не решился окунуться в Обь

Группы поддержки были довольно активными — они состояли из тех, кто не решился окунуться в Обь

Она добавила, что вода была довольно прозрачной, также организаторы накануне «почистили песок от стекла».

Помимо заплыва на фестивале прошёл и забег на дистанции 6 и 10 километров. Участие в забеге стоило 500 рублей, в заплыве — 700 рублей, оба мероприятия были благотворительными.

Во время заплыва дождь ещё не начался&nbsp;

Во время заплыва дождь ещё не начался 

Чтобы поучаствовать в заплыве, нужно было заплатить 700 рублей

Чтобы поучаствовать в заплыве, нужно было заплатить 700 рублей

Самому медленному участнику организаторы решили подарить топор (да, это странно)&nbsp;

Самому медленному участнику организаторы решили подарить топор (да, это странно) 

«Вырученные средства пойдут на оказание помощи тем, кто в ней нуждается», — пояснили в мэрии.

Видео Густаво Зырянова 

Сибиряки переплывают Обь не только тёплым летом, но и весной, когда река ещё ледяная. В апреле четверо морозоустойчивых новосибирцев поплавали по Оби, причём преодолели 2 километра довольно быстро — всего за полчаса.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

заплыв по Обипереплыли Обьпловцы

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (23)

Фото пользователя
20 июл 2019 в 14:59

Как обычно НГС, точнее корреспонденты с заголовками умиляют, ну наверное они думают, что это их фишка

пчела Майя
20 июл 2019 в 14:47

иесинанебеси, вчера просила у нгс голых мужиков , нате

Фото пользователя
20 июл 2019 в 14:54

Смешной заголовок...
1. Женщины тоже в трусах плыли?
2. Будет заплыв без трусов?