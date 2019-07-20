«Почистили песок от стекла»: сотни сибиряков в трусах и купальниках переплыли Обь

В часовом заплыве фестиваля «Сибирская волна» поучаствовало, по примерным оценкам, около 300 человек. Они стартовали на пляже парка отдыха «Бугринская роща», а финишировали — на Михайловской набережной у причала «Чайки».

Перед заплывом лучше размяться — всё-таки путь был не близким

«Время ограничено 60 минутами. К заплыву допускаются пловцы от 18 лет, имеющие плавательную подготовку не ниже третьего спортивного разряда. Участник, преодолевший дистанцию последним, получит символический подарок — топор», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.

В мероприятии могли участвовать только взрослые горожане (от 18 лет)

За пловцами приглядывали спасатели — мало ли на что наткнёшься в Оби

Они стартовали с пляжа в 12:00, нужно было преодолеть дистанцию 2 километра за час

«На самом деле всё очень было хорошо, Обь уже прогрета, мы удачно выплыли — было солнышко, поэтому там было видно все ключевые ориентиры. Когда уже вылезли на сушу — сейчас уже дождём помочило, а в тот момент дождя не было. Проплыли хорошо, хотя течение было сильное, меня снесло чуть дальше финиша», — рассказала НГС участница.

Дистанция составила около 2,3 километра. По словам участницы заплыва Марии Вастистовой, заплыв дался довольно легко — этому способствовала и хорошая погода.

Вода была довольно тёплой и чистой, заверили участники

Группы поддержки были довольно активными — они состояли из тех, кто не решился окунуться в Обь

Она добавила, что вода была довольно прозрачной, также организаторы накануне «почистили песок от стекла».



Помимо заплыва на фестивале прошёл и забег на дистанции 6 и 10 километров. Участие в забеге стоило 500 рублей, в заплыве — 700 рублей, оба мероприятия были благотворительными.

