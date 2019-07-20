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Лето

Молочные берега: фотограф НГС снял потрясающее видео густого тумана над Новосибирском

Александр Ощепков снимал видео на протяжении 7 часов, чтобы получился короткий ролик

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Густой туман накрыл Новосибирск утром 20 июля 

Фото: Александр Ощепков / НГС

Утром 20 июля Новосибирск погрузился в плотный туман, из-за которого даже пришлось остановить работу аэропорта Толмачёво. Но есть в природном явлении своя красота — её и запечатлел фотограф НГС Александр Ощепков.

Фотограф снимал туман с высоты 21-го этажа дома за улицей Большевистской с 2:00 до 7:00 — он сделал таймлапс — формат, когда из множества отдельных снимков склеивается видео. 

В итоге из 700 фотографий получился красивый ролик продолжительностью всего 23 секунды.

Новосибирская природа часто вдохновляет фотографов. Ранее в июле горожане делились многочисленными снимками впечатляющего фиолетового заката, а известный фотограф Вадим Махоров — фантастическим видео, для которого снял город после дождя с высоты птичьего полёта.

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туман в Новосибирскекрасивое видеотаймлапс

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КОММЕНТАРИИ (10)

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20 июл 2019 в 13:41

Я пью щас сок "Бодрый цитрус" с воткою, слухаю норманнскую группу SKALD, внутри меня рождаиццо новое чусство...я могу ...падать как водопад в древние воды, реки, ручьи викингов, норманнов....

20 июл 2019 в 14:23

Он не снимал, а настроил интервальную съемку на автомат и дрых в баре, оно само т снялось, осталось лишь склеить всё

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20 июл 2019 в 14:19

Кого «потрясло» видео, примите успокоительное.