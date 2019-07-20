Молочные берега: фотограф НГС снял потрясающее видео густого тумана над Новосибирском

Густой туман накрыл Новосибирск утром 20 июля
Фото: Александр Ощепков / НГС
Утром 20 июля Новосибирск погрузился в плотный туман, из-за которого даже пришлось остановить работу аэропорта Толмачёво. Но есть в природном явлении своя красота — её и запечатлел фотограф НГС Александр Ощепков.
Фотограф снимал туман с высоты 21-го этажа дома за улицей Большевистской с 2:00 до 7:00 — он сделал таймлапс — формат, когда из множества отдельных снимков склеивается видео.
В итоге из 700 фотографий получился красивый ролик продолжительностью всего 23 секунды.
Новосибирская природа часто вдохновляет фотографов. Ранее в июле горожане делились многочисленными снимками впечатляющего фиолетового заката, а известный фотограф Вадим Махоров — фантастическим видео, для которого снял город после дождя с высоты птичьего полёта.