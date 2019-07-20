Молочные берега: фотограф НГС снял потрясающее видео густого тумана над Новосибирском

Утром 20 июля Новосибирск погрузился в плотный туман, из-за которого даже пришлось остановить работу аэропорта Толмачёво. Но есть в природном явлении своя красота — её и запечатлел фотограф НГС Александр Ощепков.



Фотограф снимал туман с высоты 21-го этажа дома за улицей Большевистской с 2:00 до 7:00 — он сделал таймлапс — формат, когда из множества отдельных снимков склеивается видео.



В итоге из 700 фотографий получился красивый ролик продолжительностью всего 23 секунды.

