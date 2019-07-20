Базар с хипстерской едой занял парковку в центре Новосибирска. Здесь кормят стейками и чуросом

Фуд-маркет занял всю парковку за гостиницей
Фото: Стас Соколов
Днём 20 июля на парковке за гостиницей «Центральная» начал работать фуд-маркет. В нем принимают участие больше 25 предприятий общепита и частных производителей закусок и сладостей.
Над созданием фуд-маркета поработали организаторы, которые уже несколько лет проводят в Новосибирске ярмарку «ТотСамыйМаркет». Отличие нынешнего мероприятия в том, что на этот раз публике будет представлена только еда.
Корреспондент НГС насчитал к началу работы фуд-маркета семь точек общепита, где будут готовить еду на месте. В девяти отдельных ячейках единого торгового ряда будут представлены производители одного вида продуктов (мороженое, десерт макарон и так далее). А под общим большим тентом собраны ещё 10 торговцев разнообразной мелочью (снеки, десерты).
По информации от потенциальных участников, стоимость размещения торговой точки на фуд-маркете начиналась с 5 тысяч рублей. Для того чтобы разместить на фестивале точку с возможностью готовить еду, нужно было заплатить 12 тысяч рублей.
Из известных сетевых заведений в фуд-маркете принимает участие только сеть кофеен Organic Coffee. Свои точки здесь развернули Meaty Bar и Please don`t stick (по два заведения в Новосибирске). Последние, например, представили сравнительно новый для города десерт — чурос (обжаренные в масле сладкие хлебные палочки).
Предприятие «Друзья из Астрахани» будет торговать блюдами из рыбы: ухой, жарёхой из воблы и стейками из сазана. А в сырной мастерской «Клевер» можно будет купить местные фермерские сыры.
Кроме еды организаторы обещают выступления музыкантов. Фуд-маркет работает только сегодня, 20 июля — до 21:00. Организаторы пообещали, что на мероприятие придут как минимум 3 тысячи гостей.
Формат фуд-маркета (временной ярмарки еды) существует в Новосибирске уже давно. Однако обычно фуд-маркет оказывается частью более крупного мероприятия. Так, самый крупный (по количеству участников) фуд-маркет проходит обычно во время фестиваля «Электронный берег». Фуд-маркет также стал в этом году частью фестиваля крафтовых напитков «Сибкрафтфест».