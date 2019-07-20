Базар с хипстерской едой занял парковку в центре Новосибирска. Здесь кормят стейками и чуросом

Днём 20 июля на парковке за гостиницей «Центральная» начал работать фуд-маркет. В нем принимают участие больше 25 предприятий общепита и частных производителей закусок и сладостей.



Над созданием фуд-маркета поработали организаторы, которые уже несколько лет проводят в Новосибирске ярмарку «ТотСамыйМаркет». Отличие нынешнего мероприятия в том, что на этот раз публике будет представлена только еда.

