«Зашли с кувалдой и ломом»: работник «Сибирского гурмана» рассказал об обысках на заводе пельменей

Сотрудник «Сибирского гурмана» рассказал, что работа остановилась в офисе предприятия, но само производство продолжало работу. Он опроверг информацию, что 800 человек не могли попасть на завод

Сотрудник предприятия «Сибирского гурмана», на которое 19 июля нагрянули силовики с обысками, рассказал НГС свою версию происходившего — по его словам, СОБР пустили без проблем, но пытались уговорить их соблюдать чистоту на производстве. Сотрудников завода не послушали.

Следователи и СОБР приехали на завод «Сибирский гурман» под Новосибирском рано утром 19 июля. Позже в этот день СУ СК РФ по НСО сообщило, что генеральный директор управляющей компании предприятия подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По информации адвокатов «Сибирского гурмана», следователи подозревают руководство компании в уклонении от налогов на сумму около 50 миллионов рублей.



Сегодня, 20 июля, в редакцию НГС обратился один из работников завода — он согласился анонимно рассказать о вчерашних обысках. По его словам, силовиков пустили без проблем, но в начале их визита (около 7 утра) на месте не было руководителей, работала ночная смена. Он опроверг информацию, что работа завода встала и якобы 800 человек не могли попасть на предприятие, о чём сообщала очевидец.

«Конечно, они заблокировали сразу компьютеры, естественно, офисные работники покидали помещение. Смысл им было там находиться? А мы как производственники, конечно, работали.

А нам что, начинки дорабатывать, пельмени достряпывать — производство у нас не остановишь так быстро. Сотрудник завода «Сибирский гурман»

Сначала СОБР были в офисе где-то часов до 11:00, потом уже пришли на производство, причём в грубой форме, на самом деле зашли просто с кувалдой и с ломом. Наш директор [Дмитрий] Гапоненко говорит: “Ребят, вы хотя бы халатики надели бы”.

Мастер у нас делал замечание сотруднику правоохранительных органов, что без шапочки, без всего, у нас так не принято ходить. Он прям корочкой в лицо: “Нам везде можно”», — рассказал сотрудник «Сибирского гурмана».



Серверная, куда пришли силовики, находится в одном из цехов.

«Они сразу буквально выломали дверь, привезли деревянный поддон, пакеты взяли у нас на производстве и туда всё, что их интересовало, всё полностью погрузили, вывезли», — отметил собеседник НГС.

По его словам, сейчас завод восстанавливает работу — уже прошла санмойка на предприятии, завтра оно вернётся к обычному режиму.

Что касается причин обысков, работник завода рассказал, что нюансов он не знает — «что-то с налогами». Он добавил, что юристы «Сибирского гурмана» намерены пожаловаться на работу силовиков, которые не надели шапочки и халаты, как того требует СанПиН.

Как рассказал НГС председатель новосибирской городской коллегии адвокатов Александр Балян (коллегия занимается делом «Сибирского Гурмана»), возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По его словам, на новосибирских предприятиях компании только в НСО работает около тысячи человек, у компании более 20 тысяч точек продажи по всей стране.

