Густой туман остановил авиасообщение с Новосибирском

Утром 20 июля Новосибирск заволокло плотным туманом, и аэропорт Толмачёво временно был закрыт для самолётов — они приземлялись в соседних городах Сибири.



Рейсы, прибывающие рано утром 20 июля в Толмачёво, пришлось отправить на запасные аэродромы — виной этому стал густой туман, подтвердили НГС в справочной аэропорта.



Как рассказал читатель НГС, около 7:00 самолёт из Иркутска кружил над Новосибирском, но в итоге улетел, по всей видимости, обратно. По информации справочной Толмачёво, некоторые из самолётов улетели в Барнаул вместо Новосибирска. Как сообщали читатели паблика Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», из-за тумана задерживались и рейсы из Толмачёво.

