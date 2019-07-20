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Дороги и транспорт

Густой туман остановил авиасообщение с Новосибирском

Самолётам приходилось садиться в соседних городах

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Самолётам пришлось развернуться и вместо Новосибирска лететь в Барнаул 

Фото: Александр Ощепков / НГС

Утром 20 июля Новосибирск заволокло плотным туманом, и аэропорт Толмачёво временно был закрыт для самолётов — они приземлялись в соседних городах Сибири.

Рейсы, прибывающие рано утром 20 июля в Толмачёво, пришлось отправить на запасные аэродромы — виной этому стал густой туман, подтвердили НГС в справочной аэропорта.

Как рассказал читатель НГС, около 7:00 самолёт из Иркутска кружил над Новосибирском, но в итоге улетел, по всей видимости, обратно. По информации справочной Толмачёво, некоторые из самолётов улетели в Барнаул вместо Новосибирска. Как сообщали читатели паблика Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», из-за тумана задерживались и рейсы из Толмачёво.

По данным аэропорта, сейчас, когда туман рассеялся, авиасообщение восстановлено, самолёты возвращаются в Новосибирск.

«Сейчас из Барнаула начинает возвращаться [самолёт]», — добавили в справочной.

Вчера утром 19 июля из-за сгустившегося над Сибирью тумана самолёты, наоборот, прилетели в Новосибирск вместо Кемерово и Томска.

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аэропорт Толмачёвосильный тумансамолёты

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КОММЕНТАРИИ (12)

Точняк
20 июл 2019 в 11:28

Я сегодня в 6 утра проснулся на своей даче в Плотниково, накатил как следует, редиской закусил и сидел в тумане. Один. Тишина. Омут в голове. Ещё раз тишина. Тишина. И тут позвонил директор ЧОПА и срочно вызвал на работу.

Из погреба
20 июл 2019 в 12:29

Лето заканчивается... А никто нигде и не был, кроме помойки и погребов. Спасибо работодателям за "щедрые" зарплаты!

Фото пользователя
20 июл 2019 в 11:33

".....рассказал читатель НГС, около 7:00 самолёт из Иркутска кружил над Новосибирском...."

Не читатель, а радиолокатор.