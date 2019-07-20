20 июля суббота
СЕЙЧАС +23°С
Пробки 2/10
usd 62.87
eur 70.79
  • 4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +23°С
Пробки 2/10
usd 62.87
eur 70.79

Все новости

Все новости
Происшествия

КАМАЗ сбил 20-летних подруг на пешеходном переходе. Одна из девушек погибла на месте

Очевидцы заподозрили, что девушки были не трезвы, родственники заявляют обратное

Поделиться

2 838
19 Обсудить

Тормозной путь грузовика был около 25 метров, пишут очевидцы 

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области

Рано утром 20 июля на улице Петухова в Новосибирске КАМАЗ сбил двух девушек-пешеходов. Одна девушка погибла сразу, вторая сейчас находится в реанимации больницы.

ДТП случилось сегодня в 4:30 в Кировском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

По информации полиции, 49-летний водитель КАМАЗа ехал по улице Петухова, и у дома по улице Палласа, 1 наехал на двух девушек. Они переходили дорогу по пешеходному переходу — слева направо по ходу движения автомобиля, когда их сбил грузовик.

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, девушкам на вид около 20-25 лет. Одну из них увезли в больницу.

«Вторая девушка получила травмы, не совместимые с жизнью, скончалась на месте», — добавили в ГИБДД, уточнив, что сейчас ещё выясняют обстоятельства происшествия.

Очевидцы ДТП пишут в пабликах в соцсетях, что, вероятнее всего, девушки не были трезвыми в момент аварии с мусоровозом. Родственница девушки, находящейся сейчас в реанимации, анонимно рассказала НГС, что информацию об опьянении врачи и следователь не подтвердили. Она также отметила, что 20-летние девушки были подругами, но подробностей, откуда они шли рано утром, родственница не сообщила.

На этой неделе в ГИБДД рассказали об ещё одной странной аварии — 16 июля внедорожник наехал на отдыхавшую на берегу Ини девушку. Сибирячку с серьёзными травмами увезли в больницу.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ДТП с пешеходомсбил на переходесмертельная авария

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (19)

Александр
20 июл 2019 в 10:36

Если переходили дорогу по пешеходном переходу какая разница трезвые или нет они не за рулём автомобиля.!

20 июл 2019 в 10:37

Только у меня возникает вопрос, какая разница пьяные они были или трезвые, если их сбили на пешеходном переходе? Или пешеходные переходы начали работать только по будням с 8 утра до шести вечера? Надеюсь водитель будет долго долго долго сидеть.

Витёк подай патрон
20 июл 2019 в 10:42

Пешеходные переходы надо делать так, чтоб их было видно издалека. А девушек жалко. Хоть и не трезвые, какая разница?? Сбил то на переходе