КАМАЗ сбил 20-летних подруг на пешеходном переходе. Одна из девушек погибла на месте

Тормозной путь грузовика был около 25 метров, пишут очевидцы
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области
Рано утром 20 июля на улице Петухова в Новосибирске КАМАЗ сбил двух девушек-пешеходов. Одна девушка погибла сразу, вторая сейчас находится в реанимации больницы.
ДТП случилось сегодня в 4:30 в Кировском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
По информации полиции, 49-летний водитель КАМАЗа ехал по улице Петухова, и у дома по улице Палласа, 1 наехал на двух девушек. Они переходили дорогу по пешеходному переходу — слева направо по ходу движения автомобиля, когда их сбил грузовик.
Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, девушкам на вид около 20-25 лет. Одну из них увезли в больницу.
«Вторая девушка получила травмы, не совместимые с жизнью, скончалась на месте», — добавили в ГИБДД, уточнив, что сейчас ещё выясняют обстоятельства происшествия.
Очевидцы ДТП пишут в пабликах в соцсетях, что, вероятнее всего, девушки не были трезвыми в момент аварии с мусоровозом. Родственница девушки, находящейся сейчас в реанимации, анонимно рассказала НГС, что информацию об опьянении врачи и следователь не подтвердили. Она также отметила, что 20-летние девушки были подругами, но подробностей, откуда они шли рано утром, родственница не сообщила.
На этой неделе в ГИБДД рассказали об ещё одной странной аварии — 16 июля внедорожник наехал на отдыхавшую на берегу Ини девушку. Сибирячку с серьёзными травмами увезли в больницу.