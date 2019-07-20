КАМАЗ сбил 20-летних подруг на пешеходном переходе. Одна из девушек погибла на месте

Рано утром 20 июля на улице Петухова в Новосибирске КАМАЗ сбил двух девушек-пешеходов. Одна девушка погибла сразу, вторая сейчас находится в реанимации больницы.



ДТП случилось сегодня в 4:30 в Кировском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.



По информации полиции, 49-летний водитель КАМАЗа ехал по улице Петухова, и у дома по улице Палласа, 1 наехал на двух девушек. Они переходили дорогу по пешеходному переходу — слева направо по ходу движения автомобиля, когда их сбил грузовик.

