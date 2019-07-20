Абызов впервые дал показания по делу о хищении 4 миллиардов рублей

«Только что в следственном изоляторе Лефортово по ходатайству самого Михаила Абызова следователем СК был проведен допрос нашего подзащитного. В ходе допроса Михаил заявил, что ему до настоящего времени так и не разъяснено существо предъявленного обвинения, несмотря на его многочисленные ходатайства, что лишает его возможности понять обвинение и эффективно защищаться», — цитирует Асниса информационное агенство.

Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов впервые за пять месяцев ареста дал показания по делу об инкриминируемых ему преступлениях. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Александр Аснис.

По словам адвоката, в той части, в которой обвинение ему понятно, Абызов по-прежнему не признает свою вину.

«В частности, по мнению Абызова, обвинения в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества"), продиктованы желанием следствия оказать на него психологическое давление с целью склонить к самооговору и оговору иных лиц, а также служат прикрытием для обоснования ходатайств о продлении срока содержания под стражей, а также ареста принадлежащего ему и его родственникам имущества», — пояснил Аснис.



Михаила Абызова, бывшего министра по делам «Открытого правительства» и обладателя 162-й строчки рейтинга Forbes, подозревают в хищении 4 миллиардов рублей у «СИБЭКО» и «Региональных электрических сетей» и выводе их за границу. Сделать это, по версии следствия, ему помогли пятеро человек, с которыми он организовал преступное сообщество: Александр Пелипасов, Николай Степанов, Галина Фрайденберг, Максим Русаков и Сергей Ильичёв.

