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Фехтовальщик из Новосибирска взял два призовых места на Кубке мира

И признался, что мог лучше

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Максим Шабуров крайний справа

Фото: Новосибирский центр высшего спортивного мастерства

Фехтовальщик из Новосибирска Максим Шабуров на этапе Кубка мира по фехтованию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата завоевал бронзовую медаль в личном и командном первенствах. Соревнование прошло в Польше.

«Этот Кубок является одним из престижных этапов, и, как предполагалось, туда приехали все сильнейшие фехтовальщики планеты. Я знал, что будет трудно. Я оцениваю своё выступление положительно, но точную оценку поставит тренер, конечно. Хорошо, но мог бы и лучше. Местом [призовым] я доволен, но мог и на сабле быть в медалях», — поделился с корреспондентом НГС Максим Шабуров. 

Эти соревнования стали ещё одним отборочным этапом для участия в Паралимпийских играх в Токио, которые состоятся в 2020 году. Следующие соревнования, в которых примет участие новосибирский спортсмен, пройдут 17–23 сентября в Корее — это будет чемпионат мира.

В конце мая Максим Шабуров привез золотую и серебряную медали с этапа Кубка мира, который проходил в Бразилии.

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