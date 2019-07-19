Фехтовальщик из Новосибирска взял два призовых места на Кубке мира

Фехтовальщик из Новосибирска Максим Шабуров на этапе Кубка мира по фехтованию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата завоевал бронзовую медаль в личном и командном первенствах. Соревнование прошло в Польше.

«Этот Кубок является одним из престижных этапов, и, как предполагалось, туда приехали все сильнейшие фехтовальщики планеты. Я знал, что будет трудно. Я оцениваю своё выступление положительно, но точную оценку поставит тренер, конечно. Хорошо, но мог бы и лучше. Местом [призовым] я доволен, но мог и на сабле быть в медалях», — поделился с корреспондентом НГС Максим Шабуров.

