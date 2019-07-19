Фехтовальщик из Новосибирска взял два призовых места на Кубке мира

Максим Шабуров крайний справа
Фото: Новосибирский центр высшего спортивного мастерства
Фехтовальщик из Новосибирска Максим Шабуров на этапе Кубка мира по фехтованию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата завоевал бронзовую медаль в личном и командном первенствах. Соревнование прошло в Польше.
«Этот Кубок является одним из престижных этапов, и, как предполагалось, туда приехали все сильнейшие фехтовальщики планеты. Я знал, что будет трудно. Я оцениваю своё выступление положительно, но точную оценку поставит тренер, конечно. Хорошо, но мог бы и лучше. Местом [призовым] я доволен, но мог и на сабле быть в медалях», — поделился с корреспондентом НГС Максим Шабуров.
Эти соревнования стали ещё одним отборочным этапом для участия в Паралимпийских играх в Токио, которые состоятся в 2020 году. Следующие соревнования, в которых примет участие новосибирский спортсмен, пройдут 17–23 сентября в Корее — это будет чемпионат мира.
В конце мая Максим Шабуров привез золотую и серебряную медали с этапа Кубка мира, который проходил в Бразилии.