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Милота

Мама покормила белых медвежат в зоопарке (видео)

Трогательный момент попал в кадр новосибирца

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Малышам уже 7 месяцев

Фото: Вячеслав Викторович

Посетителю Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило Вячеславу Викторовичу удалось заснять, как медведица Герда кормит медвежат Шайну и Норди. 

«Новосибирский зоопарк — это одно из моих любимых мест отдыха. Сегодня я прогуливался по нему и случайно застал кормление медвежат. К счастью, с собой у меня была видеокамера, и я решил запечатлеть этот трогательный момент», — поделился с корреспондентом НГС оператор-любитель Вячеслав Викторович. 

По его наблюдениям, кормление длилось 2–3 минуты. 

Два белых медвежонка — мальчик и девочка — родились в зоопарке 11 декабря 2018 года. Сейчас им 7 месяцев. В апреле зоопарк объявил конкурс на лучшие имена для двух белых медвежат, который проходил в два этапа. С 11 апреля по 1 мая 2019 года он собирал все предложенные варианты, а с 3 по 24 мая проходило голосование. Из десяти самых популярных имён новосибирцы должны были выбрать два лучших — ими стали Норди и Шайна.

Недавно малыши порадовали новосибирцев веселыми играми в бассейне.

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КОММЕНТАРИИ (2)

***
19 июл 2019 в 21:17

Привлечь медведицу, за кормление в общественном месте. Строгий выговор, с занесением в личное дело.

19 июл 2019 в 21:09

да быть не может, сколько недель пришлось ждать, ради этого снимка?