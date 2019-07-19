Мама покормила белых медвежат в зоопарке (видео)

«Новосибирский зоопарк — это одно из моих любимых мест отдыха. Сегодня я прогуливался по нему и случайно застал кормление медвежат. К счастью, с собой у меня была видеокамера, и я решил запечатлеть этот трогательный момент», — поделился с корреспондентом НГС оператор-любитель Вячеслав Викторович.

Два белых медвежонка — мальчик и девочка — родились в зоопарке 11 декабря 2018 года. Сейчас им 7 месяцев. В апреле зоопарк объявил конкурс на лучшие имена для двух белых медвежат, который проходил в два этапа. С 11 апреля по 1 мая 2019 года он собирал все предложенные варианты, а с 3 по 24 мая проходило голосование. Из десяти самых популярных имён новосибирцы должны были выбрать два лучших — ими стали Норди и Шайна.



Недавно малыши порадовали новосибирцев веселыми играми в бассейне.